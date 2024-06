Prix Harfang des neiges 2024 - Québec honore des personnes et des organisations activement engagées envers la faune

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 6e édition des prix Harfang des neiges, l'adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, a procédé, le 30 mai dernier, à la remise des prix aux lauréats 2024, qui se distinguent par leurs initiatives inspirantes, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ces reconnaissances sont l'occasion d'honorer l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations qui se sont distinguées par des initiatives liées à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune.

Voici les lauréats de cette année dans les cinq catégories :

Contribution des sciences à la faune

C'est M. Jean Huot, docteur en biologie, précurseur et pionnier dans le domaine de la gestion et de la conservation de la faune, qui remporte cette année le prix dans la catégorie Contribution des sciences à la faune. Aujourd'hui retraité du milieu universitaire, mais toujours actif comme conseiller scientifique senior, M. Huot a grandement contribué à l'essor des sciences de la faune au Québec, au Canada et à l'international. Sommité mondiale en ce qui concerne le cerf de Virginie, il possède une vaste expertise entourant diverses autres espèces fauniques; celle-ci est encore largement reconnue et sollicitée. L'excellence de ses contributions lui a valu quelques prestigieux prix de reconnaissance à travers les années. Maintes fois publié et cité, il a été un mentor pour de nombreuses générations d'étudiants et de chercheurs. Il a également influencé d'innombrables gestionnaires et décideurs. Au cours de ses 50 années d'engagement en faveur de la faune, il a contribué à la protection de multiples espèces fauniques et à celle de leurs habitats, notamment grâce à son travail au sein du réseau des parcs nationaux du Québec. Ses accomplissements sont un legs immense pour la préservation du patrimoine faunique et naturel québécois.

Innovation en région

Pour Gaston Déry, le lauréat dans la catégorie Innovation en région, la préservation de la faune est une affaire de famille depuis plus de 40 ans. Propriétaire de l'île aux Pommes, une petite île privée au cœur de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, il a consacré toute sa vie à la revitalisation et à la mise en valeur de ce joyau naturel bas-laurentien. Alors que, dans les années 1980, le couvert végétal de l'île était dégradé par des années de surpopulation de goélands, celui-ci est devenu un écosystème d'une riche biodiversité et un milieu naturel qui fait la fierté de sa communauté, grâce au travail acharné de M. Déry. Véritable halte migratoire, on peut y observer plus de 135 espèces d'oiseaux. C'est aussi un milieu marin apprécié par plusieurs espèces de mammifères, comme le béluga et le phoque. Pionnier de l'aménagement durable en milieu privé, son approche avant-gardiste de la conservation de la nature a activement contribué à la mise en valeur du Bas-Saint-Laurent. Depuis 2004, la réserve naturelle de l'Île-aux-Pommes est reconnue comme aire protégée. C'est un lieu privilégié pour la conservation de la faune ailée et marine dans cette région.

Coup de cœur de la relève

Denis Beaudry est le gagnant dans la catégorie Coup de cœur de la relève. Trappeur dans l'âme, dès son plus jeune âge, il développe une véritable passion pour le piégeage, qui deviendra son métier pendant plus de 50 ans. Activement impliqué au sein de l'Association des trappeurs professionnels du Québec, entre autres, comme moniteur du programme Piégeage et gestion des animaux à fourrure, il a formé au fil des ans plus de mille nouveaux adeptes et il en a inspiré des milliers d'autres. Conférencier et animateur de renom, il a partagé sa passion avec enthousiasme tout au long de sa carrière, ici au Québec, en plus d'être ambassadeur dans son domaine à l'étranger, notamment en France. Par son travail et son engagement actif, il a ainsi non seulement contribué de manière significative au développement de la relève ici, mais aussi à l'international. Durant sa longue carrière, il a réalisé de nombreuses entrevues dans les médias, en plus de participer à plusieurs documentaires. Aujourd'hui retraité, il laisse en héritage, à la relève faunique, un important bagage de savoirs sur le piégeage, la faune et la forêt en général.

Excellence en bénévolat

C'est M. Denis Vaillant, image parfaite du trappeur moderne, qui est le lauréat dans la catégorie Excellence en bénévolat. Reconnu pour ses valeurs humanitaires et ses pratiques éthiques du piégeage, il partage depuis plus de 30 ans sa passion pour cette pratique traditionnelle ancestrale. En plus de participer à de nombreuses activités d'éducation et de perfectionnement, et d'en organiser, il publie fréquemment des capsules sur le Web et des articles dans la revue Le coureur des bois, où il promeut une vision contemporaine du piégeage. Par son action bénévole, il contribue significativement au développement de la relève dans son domaine, ainsi qu'à la gestion et à la mise en valeur des animaux à fourrure au Québec. Engagé au sein de l'association locale des trappeurs de l'Outaouais, de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, de la Table nationale de la faune et de la table faunique de sa région, il a aussi collaboré activement à la gestion des populations d'espèces fauniques et de leurs habitats sur l'ensemble du territoire. Il fait partie des personnes qui inspirent par leur générosité et leur engagement indéfectibles.

Bâtisseur

Le gagnant dans la catégorie Bâtisseur est M. Denis Vandal, un biologiste passionné par les trois écotypes de caribous présents sur notre territoire (migrateur, forestier et montagnard). Natif de Charlevoix, il s'intéresse très tôt à la population de sa région. À la suite de ses études, il est rapidement recruté par le gouvernement du Québec, où il travaillera pendant plus de 20 ans à la préservation de l'espèce et, plus largement, à la protection de la faune et des milieux naturels nordiques. Véritable pionnier, il a été l'instigateur de nombreux projets et partenariats qui, aujourd'hui encore, ont des répercussions positives importantes sur les pratiques de conservation des caribous et de leurs habitats, tant au Québec, au Canada qu'à l'international. Visionnaire, il est notamment l'un des idéateurs du groupe de recherche Caribou Ungava qui est, depuis plus de 15 ans, la référence mondiale en matière de caribou migrateur. Par son implication active, il a grandement participé à la préservation des troupeaux présents dans le Nord-du-Québec. À ce jour, il est encore une inspiration pour la relève et les professionnels dans ce domaine.

Citations :

« Grâce à leur expertise et à leur implication, les lauréats des prix Harfang des neiges 2024 contribuent significativement à la conservation de la faune sur notre territoire, ainsi qu'à sa mise en valeur auprès de la population québécoise. Pour la majorité des lauréats que nous honorons cette année, cette contribution est l'œuvre d'une vie. Le gouvernement du Québec est donc très fier de souligner leur engagement en leur remettant cette reconnaissance. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très heureuse de pouvoir souligner l'implication des lauréats et finalistes 2024. Je les remercie de contribuer aussi activement à la préservation du patrimoine faunique québécois, de même qu'à la promotion d'activités fauniques responsables comme la chasse, la pêche et le piégeage. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Faits saillants :

Lancés en 2018, les prix Harfang des neiges sont nés de la volonté du gouvernement de reconnaître officiellement la contribution de milliers de passionnés œuvrant à la perpétuation des activités de pêche, de chasse et de piégeage au Québec.

Le Québec compte un important réseau de personnes, d'organismes, d'entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche qui contribuent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et en complémentarité avec sa mission. Le travail accompli au quotidien par les membres de ce réseau est fondamental pour la préservation du patrimoine faunique québécois.

La cérémonie de remise des prix est l'occasion de souligner l'excellence et le dévouement des lauréats, et de leur remettre une médaille des prix Harfang des neiges et une reconnaissance offerte par la Fondation de la faune du Québec. Lors de cette cérémonie, les finalistes suivants ont également reçu un certificat de reconnaissance : Claudie Lessard , Jonathan Gagnon , Martin-Hugues Saint-Laurent , Peter Camden , Pierre Couture , Pierre Fradette , ainsi que le Marais de la Rivière aux Cerises.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les prix Harfang des neiges .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Source : Amélie Moffet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 581 994-0205; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991