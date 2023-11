Prix Guy-Rocher de la Fédération des cégeps 2023 - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS HONORE TROIS PERSONNALITÉS

LÉVIS, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de son congrès bisannuel qui s'est déroulé aujourd'hui au Centre des congrès de Lévis, la Fédération des cégeps a décerné, pour une troisième édition, son Prix Guy-Rocher. Les trois personnes lauréates sont Mme Maryse Lassonde, Mme Lise Bissonnette et M. Paul Inchauspé. Ce prix vient souligner le parcours exceptionnel de ces personnalités ainsi que leurs importantes réalisations pour l'éducation au Québec et pour le réseau collégial public en particulier.

« Ces trois personnalités influentes, reconnues pour leur leadership et leur rayonnement à l'échelle nationale, se sont démarquées par un engagement remarquable tout au long de leur carrière pour la valorisation de l'éducation publique. Leur contribution à l'avancement de l'enseignement supérieur s'est traduite par des retombées significatives pour la population étudiante. Les valeurs qu'elles incarnent rejoignent parfaitement celles que la Fédération désire promouvoir », a souligné Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Maryse Lassonde , pour la recherche au collégial

Mme Maryse Lassonde s'est notamment illustrée dans son poste de directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies (FRQNT) et comme présidente du Conseil supérieur de l'éducation (CSE). Le Prix Guy-Rocher lui est attribué afin de souligner son implication dans la reconnaissance, la valorisation et le financement de la recherche au collégial. À titre de directrice du FRQNT, elle a fait preuve d'une grande ouverture pour inclure les chercheuses et les chercheurs issus des collèges et des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). C'est à son instigation que les étudiantes et les étudiants sont désormais initiés, dès le cégep, à des domaines de recherche. Aussi, comme présidente du Conseil supérieur de l'éducation, de 2018 à 2022, elle a, entre autres, piloté le changement d'appellation de la Commission de l'enseignement collégial pour y ajouter la référence à la recherche et ainsi reconnaître le caractère essentiel de la recherche collégiale dans le mandat des cégeps. Tout au long de son parcours, Mme Lassonde, docteure en neuropsychologie, notamment lauréate du Prix Marcel-Vincent , et du Prix Armand-Frappier (qui lui sera remis le 22 novembre prochain), chevalière de l'Ordre national du Québec, a brillamment participé à la reconnaissance du rôle stratégique des cégeps au sein de l'enseignement supérieur.

Lise Bissonnette , pour la démocratisation de l'éducation publique

Ancienne journaliste, éditrice et directrice du journal Le Devoir, ex-présidente-directrice générale de la Grande Bibliothèque, Mme Lise Bissonnette, enseignante de formation, s'est distinguée par son engagement visant à offrir, aux Québécois et Québécoises, des institutions culturelles pérennes qui participent à la démocratisation de l'éducation publique. Sous sa gouverne, la Grande Bibliothèque est devenue l'un des plus importants organismes culturels du Québec. Alors qu'elle dirigeait Le Devoir, Mme Bissonnette a en outre contribué à moderniser le contenu éditorial et le design de cet influent journal, en plus d'en rétablir la santé financière tout en plaidant constamment en faveur de services publics de qualité. Il importe de souligner qu'elle a présidé le conseil d'administration de l'UQAM de 2013 à 2018 dans un contexte difficile pour cet établissement d'enseignement. Détentrice de plusieurs doctorats honorifiques ainsi que lauréate de nombreuses distinctions, Mme Bissonnette, qui est notamment officière de l'Ordre national du Québec, a toujours défendu avec vigueur le réseau de l'Université du Québec, l'accessibilité à l'éducation publique de même que l'héritage de la Révolution tranquille.

Paul Inchauspé, pour le réseau des cégeps

M. Paul Inchauspé s'avère un des grands bâtisseurs du réseau collégial, dans lequel il a œuvré dès sa création, d'abord comme enseignant puis en tant que directeur des études et ensuite dans les fonctions de directeur général du Collège Ahuntsic. Membre de la commission des États généraux sur l'éducation en 1995-1996, auteur du rapport Inchauspé Réaffirmer l'école sur la réforme du curriculum d'études du primaire et du secondaire, artisan de la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue, ses contributions s'étendent dans tout le parcours scolaire québécois. Reconnu pour sa participation active dans un grand nombre d'organismes reliés au milieu de l'enseignement et de conseils d'administration, il a notamment siégé au Conseil supérieur de l'éducation où il s'est distingué comme président de la Commission de l'enseignement supérieur. Il est en outre auteur de plusieurs textes de réflexion, de rapports et d'analyses disponibles sur le site Internet du Collège Ahuntsic. Titulaire d'un doctorat honorifique de l'Université de Sherbrooke et officier de l'Ordre national du Québec, M. Inchauspé est un visionnaire et un pionnier dans le champ de l'éducation publique.

Créé en 2019 à l'occasion du 50e anniversaire de la Fédération des cégeps, le Prix Guy-Rocher vise à souligner publiquement la contribution et les réalisations importantes de personnes dont les actions sont source d'admiration pour la communauté collégiale et qui promeuvent des valeurs que partagent le réseau collégial public et la Fédération des cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

