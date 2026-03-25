Prix GoRecycle 2026 : 13 organisations récompensées pour leur performance environnementale

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Pour une seconde année consécutive, GoRecycle est fier de dévoiler les lauréats des Prix GoRecycle 2026. Cette année, ce sont 13 organisations gagnantes, réparties à travers sept catégories, qui illustrent les meilleures performances du secteur. Parmi celles-ci, trois catégories (membres - bannières commerciales, membres - bannières indépendantes et partenaires municipaux) présentent un top 3 des gagnants, tandis que les autres (recycleur, transporteur, partenaire GoRéemploi et coup de cœur) couronnent un seul lauréat, reconnu comme le meilleur de sa catégorie.

Cette distinction récompense les membres et les partenaires qui se distinguent par l'excellence de leurs pratiques et de leur engagement envers la récupération adéquate des appareils réfrigérants, contribuant à la protection de l'environnement.

Grâce à leurs efforts, qui se traduisent par des résultats concrets, ces acteurs contribuent directement à la récupération de volumes significatifs de matières, favorisant la réduction des déchets. La gestion rigoureuse des gaz réfrigérants leur permet également d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques.

Treize partenaires récompensés

C'est avec une immense fierté que nous dévoilons les grands lauréats des Prix GoRecycle 2026 :

Membres - Bannières commerciales : Les trois grandes bannières membres ayant obtenu le meilleur taux de récupération. Gagnants :

Brick

Léon

Tanguay

Les trois grandes bannières membres ayant obtenu le meilleur taux de récupération. Membres - Bannières indépendantes : Les trois membres indépendants ayant obtenu le meilleur taux de récupération. Gagnants :

Meubles Éric Tremblay

Ameublement A. Denis & Fils Ltée

J. Pitre Service

Les trois membres indépendants ayant obtenu le meilleur taux de récupération. Partenaires municipaux : Les trois municipalités s'étant démarquées par la plus forte progression des volumes récupérés et la qualité de leur engagement. Gagnants :

Ville de Chambly

Ville de Lévis

Ville de Montréal

Les trois municipalités s'étant démarquées par la plus forte progression des volumes récupérés et la qualité de leur engagement. Recycleur de l'année : Le recycleur s'étant distingué par une initiative, une amélioration notable ou une contribution significative à la mission de GoRecycle. Gagnant : Puresphera

Le recycleur s'étant distingué par une initiative, une amélioration notable ou une contribution significative à la mission de GoRecycle. Transporteur de l'année : Le transporteur s'étant distingué par la qualité de ses opérations, son efficacité et sa collaboration avec GoRecycle. Gagnant : H. Guillemette & Fils

Le transporteur s'étant distingué par la qualité de ses opérations, son efficacité et sa collaboration avec GoRecycle. Partenaire GoRéemploi : Le partenaire GoRéemploi s'étant démarqué par son engagement en faveur du réemploi et de l'économie circulaire. Gagnant : Entrepôt de l'électro

Le partenaire GoRéemploi s'étant démarqué par son engagement en faveur du réemploi et de l'économie circulaire. Coup de cœur : Un partenaire de collecte reconnu pour une initiative, une amélioration notable ou une collaboration exceptionnelle avec GoRecycle. Gagnant : Corbeil Électroménagers

Un partenaire de collecte reconnu pour une initiative, une amélioration notable ou une collaboration exceptionnelle avec GoRecycle.

« Pour une seconde année consécutive, les Prix GoRecycle mettent en lumière des acteurs du changement dont les actions se traduisent par des résultats tangibles pour un avenir durable. En reconnaissant les gagnants de chaque catégorie, nous souhaitons créer un effet d'entraînement et rallier encore plus d'entreprises et de municipalités à notre mission : valoriser les appareils réfrigérants et de climatisation domestiques de manière responsable. Félicitations à tous les lauréats! »

- Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle

À propos de GoRecycle

GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour assurer le recyclage responsable des appareils réfrigérants et de climatisation domestiques au Québec. Nous sommes présents dans près de 700 points de collecte, dont près de 400 points de dépôt public dans la province. Notre mission est de mobiliser tous les acteurs du Québec à valoriser les appareils réfrigérants et de climatisation de manière responsable. Nous avons pour ambition d'avoir un impact significatif dans la lutte aux changements climatiques et sur la réduction des déchets. Parce qu'avec chaque appareil récupéré, nous évitons le rejet de GES et de déchets dans l'environnement.

SOURCE GoRecycle

Pour toute information : Camille Lapointe | (514) 467-2893 | [email protected]