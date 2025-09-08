Une première au Québec pour le recyclage des appareils réfrigérants

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Après une première phase de déploiement réussie en juin dernier, GoRecycle annonce aujourd'hui le lancement officiel de son service de collecte à la porte sur les territoires de Laval et de l'Île de Montréal. Une première au Québec, cette initiative gratuite permet de se départir facilement de ses appareils réfrigérants sans l'obligation d'en acheter un nouveau.

Chaque appareil récupéré grâce à cette initiative permet d'éviter en moyenne une tonne de gaz à effet de serre (GES), ce qui contribue directement à la lutte contre les changements climatiques.

Une demande citoyenne entendue

Répondant à une forte demande du public, ce service couvre tous les types d'appareils réfrigérants résidentiels : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs (portables ou de fenêtre), déshumidificateurs, celliers, refroidisseurs à vin et distributeurs d'eau. Pour participer, il suffit de planifier une collecte sur gorecycle.com/collecte et de suivre les consignes de préparation de l'appareil.

Le service de collecte à la porte vient compléter l'offre existante des détaillants du Québec, qui proposent déjà la collecte des appareils réfrigérants lors de l'achat d'un nouvel appareil. Avec son initiative, GoRecycle permet à la population de se départir de leurs appareils réfrigérants, qu'ils le remplacent ou non. Le service obtient présentement une note de satisfaction de 4,9 sur 5 et pourrait être étendu à d'autres villes du Québec dès 2026.

« Nous sommes très fiers de lancer officiellement notre service de collecte à la porte, qui représente la suite naturelle de notre mission chez GoRecycle. La population nous l'a demandé et nous avons répondu avec une solution concrète, simple et accessible. En plus d'être apprécié par les usagers, ce service a un véritable impact environnemental : une fois collectés, les appareils sont acheminés vers nos partenaires certifiés, où plus de 95 % des matériaux sont recyclés de manière responsable, évitant ainsi la libération de tonnes de GES dans l'atmosphère. »

Jules Foisy-Lapointe, directeur général de GoRecycle

La collecte à la porte en bref

En choisissant la collecte à la porte de GoRecycle, il est possible de se départir facilement de ses appareils réfrigérants en suivant les étapes suivantes :

1. Remplissez la demande en ligne et choisissez votre date de collecte

2. Préparez l'appareil pour la collecte

a. Vider votre appareil

b. Inscrivez « GoRecycle » sur celui-ci

c. Scellez les portes avec du ruban adhésif

d. Sortez-le à l'extérieur du domicile en évitant de le déposer sur le trottoir

3. C'est tout! Un transporteur passera le jour prévu pour le ramassage de votre appareil.

GoRecycle rappelle l'importance de placer les appareils à proximité de la porte ou de l'escalier, et non en bordure de rue, et de ne pas sortir les appareils trop tôt avant la collecte, afin d'éviter qu'ils soient récupérés par autrui. Cela permet d'éviter que les gaz réfrigérants contenus dans ces appareils soient libérés dans l'environnement.

À propos de GoRecycle

GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour assurer le recyclage responsable des appareils ménagers domestiques au Québec. Nous sommes présents dans plus de 600 points de collecte, dont près de 400 points de dépôt public dans la province. Notre mission est de mobiliser tous les acteurs du Québec à valoriser les appareils réfrigérants et climatisés de manière responsable. Nous avons pour ambition d'avoir un impact significatif dans la lutte aux changements climatiques et sur la réduction des déchets. Parce qu'avec chaque appareil récupéré, nous évitons le rejet de GES et de déchets dans l'environnement.

SOURCE GoRecycle

Pour tout renseignement : Camille Lapointe, TACT, Cellulaire : 514-467-2893, [email protected]