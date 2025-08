GoRéemploi, premier programme nord-américaine d'achat d'appareils réfrigérants de seconde main

23 % des Québécois.es osent acheter un frigo usagé

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Malgré les enjeux environnementaux croissants, 3 Québécois sur 4 n'ont jamais acheté d'appareil réfrigérant usagé. Pour transformer cette réalité, GoRecycle -- le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour le recyclage responsable des appareils ménagers réfrigérants, a développé GoRéemploi, une initiative qui vise à promouvoir le réemploi et uniformiser les pratiques dans le but de donner une seconde vie aux appareils réfrigérants et de climatisation. Par l'implantation de ce programme, GoRecycle réaffirme sa mission de valoriser les appareils réfrigérants de manière responsable tout en ayant un impact significatif sur la réduction des déchets et dans la lutte aux changements climatiques.

L'achat usagé gagne du terrain

Un sondage Léger révèle que 23 % des Québécois ont déjà acheté un appareil réfrigérant ou de climatisation usagé (réfrigérateur, congélateur, cellier, refroidisseur à vin, climatiseur, déshumidificateur). Si la méfiance envers la fiabilité de ces appareils demeure un frein, cette perception, bien qu'elle ne reflète pas la réalité, évolue et l'intérêt pour l'achat d'appareils usagés, en particulier les appareils de réfrigération et de climatisation, est bel et bien présent.

GoRéemploi : un choix éclairé

GoRéemploi propose bien plus qu'un simple répertoire de vendeurs. Ce programme réunit 36 points de vente ralliés au réseau GoRéemploi et couvrant les régions du Grand Montréal, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-Jean et des Laurentides.

« Depuis son lancement, GoRecycle cherchait le moyen d'aider le milieu du réemploi. Notre objectif était de voir un plus grand nombre d'appareils avoir une seconde vie avant de devoir prendre le chemin du recyclage responsable offert par nos recycleurs autorisés. Nous avons vite constaté des pratiques inégales dans l'industrie et un besoin de reconnaissance pour les entreprises et organismes respectant les meilleures pratiques. C'est pourquoi nous avons créé le programme GoRéemploi, une première au Canada, qui identifie les acteurs engagés à offrir des appareils ménagers de seconde main de qualité. »

Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle.

GoRéemploi en bref

En choisissant un Partenaire GoRéemploi, les consommateurs font affaire avec une organisation qui :

S'engage à offrir des produits fonctionnels, exempts de rappels et, si nécessaire, réparés par des professionnels qualifiés.

Offre une garantie sur les appareils usagés vendus.

Recycle adéquatement les appareils en fin de vie.

Acheter un appareil réfrigérant ou de climatisation chez l'un des partenaires de GoRéemploi contribue directement à la protection de l'environnement et permet également de soutenir l'économie locale, tout en donnant accès à des produits de qualité, conformes aux normes en vigueur et proposés à des prix abordables.

Expansion continue du réseau

GoRecycle continue d'élargir son réseau pour offrir davantage d'options de réemploi aux citoyens à travers le Québec. Les organisations proposant des appareils ménagers d'occasion sont invitées à contacter l'équipe à [email protected] pour devenir membre du réseau.

« L'objectif, c'est de maximiser l'utilisation de la matière. Ce que nous souhaitons, c'est donner une infinité de vies aux appareils. Ceux qui ne sont plus utilisés sont recyclés, et chaque composant est soigneusement trié. GoRéemploi nous a offert une belle visibilité et toute l'équipe est portée par cette mission de réemploi. Être partenaire de GoRéemploi, c'est vraiment une formule gagnant-gagnant : pour nous, pour notre clientèle, et surtout pour l'environnement ! »

Valérie Bédard, directrice générale, O.R.A.P.É partenaire de GoRemploi

À propos de GoRecycle

GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour assurer le recyclage responsable des appareils ménagers domestiques au Québec. Nous sommes présents dans plus de 600 points de collecte, dont près de 400 points de dépôt public dans la province. Notre mission est de mobiliser tous les acteurs du Québec à valoriser les appareils réfrigérants et climatisés de manière responsable. Nous avons pour ambition d'avoir un impact significatif dans la lutte aux changements climatiques et sur la réduction des déchets. Parce qu'avec chaque appareil récupéré, nous évitons le rejet de GES et de déchets dans l'environnement.

À propos de GoRéemploi

GoRéemploi, porté par GoRecycle, est un réseau de partenaires qui offre des solutions concrètes et encadrées pour ceux qui souhaitent se débarrasser ou acquérir des appareils réfrigérants et de climatisation d'occasion. Les partenaires, des professionnels qualifiés, s'engagent à fournir des appareils de qualité, provenant du réemploi, accompagnés d'une garantie légale, de réparations professionnelles et de vérification des antécédents. L'objectif de GoRéemploi est de tenter de donner une 2e vie aux appareils en bon état tout en réduisant les déchets. En déposant ou en achetant un appareil auprès d'un partenaire du réseau, les citoyens contribuent à une démarche durable et solidaire.

