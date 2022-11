Prix François-Houdé - Montréal décerne son prix d'excellence en métiers d'art à David Frigon-Lavoie

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), remet le prix François-Houdé à l'artiste du verre David Frigon-Lavoie. Le prix d'excellence en métiers d'art, doté d'une bourse de 5 000 $, reconnaît un ou une artiste en début de carrière qui vit sur le territoire de Montréal ou dont la pratique y est établie.

« Depuis plus de 25 ans, la Ville de Montréal reconnaît l'excellence des artistes montréalais en métiers d'art. Encore cette année, les finalistes ont su transformer avec finesse et inventivité leur médium . Leur talent est immense et je félicite le lauréat 2022, l'artiste du verre David Frigon-Lavoie. J'invite la population montréalaise à découvrir la démarche originale des 9 finalistes qui travaillent le bois, le cuir, le textile, le verre soufflé et l'argile dans l'exposition présentée par La Guilde, jusqu'au 5 février 2023 », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine, Ericka Alneus.

À propos du lauréat 2022 : David Frigon-Lavoie

Le souffleur de verre David Frigon-Lavoie utilise une technique traditionnelle appelée « Incalmo », qui consiste à assembler à chaud deux parties de couleurs différentes d'un objet et ainsi obtenir une pièce de deux sections distinctes, avec différentes couleurs et textures. Une gravure est ensuite faite sur le verre, pour sculpter des images et révéler la transparence cachée sous la couche opaque en surface. Cette technique peut s'apparenter à celle du verre camée.

David Frigon-Lavoie se passionne pour le verre depuis ses débuts en tant qu'étudiant à l'Espace VERRE. Il travaille cette matière mystérieuse et excitante d'abord comme assistant pour différents artistes verriers de grande renommée, dont Patrick Primeau. L'obsolescence programmée, le progrès technologique, ainsi que les structures et les bâtiments industriels laissés à l'abandon sont des thématiques dominantes dans la démarche de l'artiste. Il intègre parfois le métal, matière emblématique de la révolution industrielle, dans ses œuvres. Les objets décoratifs et sculpturaux de l'artiste lui ont valu plusieurs bourses et ont été exposés dans des salons et des événements au Québec et en Ontario.

Une exposition à ne pas manquer

Jusqu'au 5 février 2023, La Guilde présente les œuvres des finalistes du Prix François-Houdé 2022, ainsi que du lauréat du prix en 2021, Paul Guidera.

La Guilde, 1 356 rue Sherbrooke O. Montréal | laguilde.com

Un prix à la mémoire de François-Houdé

Le prix François-Houdé est un hommage au sculpteur verrier François Houdé (1950-1993), précurseur de l'utilisation de nouvelles techniques d'intégration du verre, dont l'œuvre est reconnue internationalement. Il a largement contribué à l'essor de son milieu en étant l'un des cofondateurs du Centre des métiers du verre du Québec (aujourd'hui Espace VERRE), d'où sont issus de nombreux artisans de la relève. Pour en savoir plus sur le prix François-Houdé, cliquez ici .

