Prix et distinctions 2023 : L'Ordre reconnaît l'engagement de cinq personnes ayant à cœur la justice sociale et l'inclusion

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) souligne le parcours de cinq personnes d'exception résolument engagées à faire du Québec une société plus juste et inclusive. Il décerne notamment le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) à Annie Pullen Sansfaçon, travailleuse sociale (T.S.) pour son travail auprès des jeunes trans et non binaires et attribue le titre de Membre honoraire à Me Jean-Pierre Ménard pour l'ensemble de sa carrière consacrée à défendre les droits des personnes faisant appel au réseau de la santé et des services sociaux.

Une société plus inclusive pour les personnes de la communauté LGBTQ2+

La travailleuse sociale Annie Pullen Sansfaçon, professeure à l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leur famille, reçoit le Mérite du CIQ pour sa contribution au développement de connaissances. Elle a agi à titre de directrice de nombreux projets de recherche visant à mieux comprendre les expériences d'oppression et de résistance de groupes marginalisés, tels que les enfants transgenres et leurs familles. Les conclusions de ces projets favorisent aujourd'hui le développement professionnel des T.S. et la sensibilisation du grand public et des décideurs à la réalité de ces groupes.

Pour sa part, Ash Paré, T.S. se voit remettre le prix Relève pour son engagement dans la défense des droits des personnes trans et non binaires. Ses actions ont notamment donné lieu à l'instauration de politiques et de processus inclusifs, autant à l'Université de Montréal qu'au sein de l'Ordre. Iel a également des contributions scientifiques à son actif, de même que des articles de vulgarisation de contenu académique visant à démocratiser l'accès aux connaissances relatives à l'identité de genre.

« Je tiens à féliciter chaleureusement les personnes lauréates de cette année qui contribuent, chacune à leur façon, à provoquer le changement social. Que ce soit par la défense de droits, par le développement des connaissances ou encore par l'investissement de nouveaux milieux de pratique, elles contribuent toutes à leur manière à faire du Québec, une société plus juste et inclusive », déclare Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre.

Un avocat motivé par une société plus juste

L'Ordre rend également hommage à Me Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans la défense des droits des personnes faisant appel au système de santé et de services sociaux au Québec. Il reçoit le titre de Membre honoraire 2023. Cette reconnaissance vise à saluer l'ensemble de sa carrière jalonnée d'actions juridiques motivées par la justice sociale et l'autodétermination de la personne, des valeurs chères au travail social. Grâce à son engagement, il a contribué à protéger les droits des plus vulnérables et à faire progresser le Québec, notamment dans le dossier de l'aide médicale à mourir.

La formation universitaire, la recherche et l'intervention en milieu policier également célébrées

Le titre de Membre émérite 2023 est décerné au travailleur social Nico Trocmé pour sa contribution remarquable au rayonnement du travail social et la large reconnaissance de ses pairs, notamment dans le milieu universitaire. Il y œuvre depuis 2005 comme professeur et a été directeur de l'École de travail social de l'Université McGill de 2014 à 2023. Auteur de plus de 130 publications scientifiques portant entre autres sur la violence, la négligence et l'abus sexuel envers les enfants, il est une source d'inspiration tant pour la relève professionnelle en travail social que pour le corps professoral et le personnel de recherche pour qui il agit souvent comme mentor.

Le prix Innovation et entrepreneuriat social est remis à la travailleuse sociale, Nathalie L'Heureux qui, depuis 2009, après avoir créé son propre poste, œuvre au sein du service de police de Terrebonne comme coordonnatrice aux interventions psychosociales. Elle a développé le très novateur Centre de concertation et d'intervention de proximité (CCIP) et des cadres psychosociaux pour outiller les policiers. Sa présence au sein du service les amène à considérer la personne interpellée dans son environnement, avec ses particularités, pour ainsi personnaliser et humaniser leurs interventions.

L'Ordre a par ailleurs remis une bourse d'aide à la publication de 5 000 $ aux travailleuses sociales Christiane Bergeron-Leclerc, Agnès Florette Noubicier et Geneviève Gauthier ainsi qu'à Jacques Cherblanc pour leur ouvrage à paraître ayant pour titre Spiritualité et travail social : pourquoi et comment?

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 16 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

*Les photos des personnes lauréates sont disponibles sur demande.

Liens connexes

https://www1.otstcfq.org

Capsule vidéo réalisée avec les personnes lauréates

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Renseignements: Stéphanie Napky-Couture, Conseillère principale en affaires publiques, 514 622-6050, [email protected]