Prix et distinctions 2021 : Mme Régine Laurent récompensée par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour son parcours exceptionnel

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) a décerné à Mme Régine Laurent le statut de membre honoraire le 23 octobre dernier à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Les valeurs défendues par Mme Laurent et le travail accompli récemment, à titre de présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ont rapidement convaincu le jury qu'elle était la personne toute désignée pour recevoir cette distinction.

Un parcours empreint de justice sociale

« Mme Laurent est reconnue comme une femme de cœur déterminée à lutter pour les plus vulnérables de notre société. Tout au long de son parcours professionnel, elle a su incarner des valeurs qui sont chères aux travailleurs sociaux et aux thérapeutes conjugaux et familiaux telles que la justice sociale et l'égalité », soutient le président de l'Ordre, M. Pierre-Paul Malenfant, T.S. « Elle est apparue comme la récipiendaire incontournable cette année. En plus de livrer un rapport audacieux, ambitieux et novateur misant essentiellement sur la prévention, Mme Laurent a lancé un appel à toute notre société : nous devons porter collectivement la responsabilité du bien-être et de la réalisation du plein potentiel des enfants », ajoute le président.

Recevant ce prix en toute humilité, Mme Laurent a tenu à adresser ces quelques mots aux membres de l'Ordre : « Je vous encourage à prendre votre place, à vous affirmer et à aller dans la lumière pour faire connaître votre expertise. Je vous souhaite d'être capables de faire votre travail à la hauteur de vos compétences et selon les règles de l'art, parce que je sais […] combien vous êtes débordés. »

Plusieurs membres honorés lors de la remise des prix et distinctions 2021

Le titre de membre émérite 2021 a été décerné à Mme Lorraine Fillion, travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée, reconnaissant ainsi son rôle de pionnière dans l'implantation de la médiation familiale au Québec en plus de souligner son apport au rayonnement du travail social grâce à ses écrits et ses conférences, prononcées aux quatre coins du monde.

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2021 a été remis à Mme Michèle Paquette, thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute et infirmière clinicienne, pour la constance de son engagement professionnel et social qui s'échelonne sur des décennies. Mme Paquette a notamment été membre du conseil d'administration. Elle a aussi siégé au sein de plusieurs comités et collaboré à la rédaction de documents majeurs pour sa profession.

Le prix Innovation et Entrepreneuriat social a quant à lui été attribué à Mme Julie Nadeau, travailleuse sociale, pour son initiative et sa détermination qui ont permis le développement du travail social dans les milieux d'urgence, notamment auprès des policiers, pompiers et ambulanciers. Elle a d'ailleurs mis sur pied un programme de pairs-aidants désormais répandu dans toutes les coopératives paramédicales du Québec.

Le prix Relève a été décerné à Mme Laura Ducharme, travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée, pour l'adoption de l'approche par la nature et le plein air qui lui permet d'intervenir afin d'améliorer les conditions de santé mentale des jeunes. Elle s'est également fait connaître par son rôle de formatrice en sécurisation culturelle à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

L'Ordre a par ailleurs remis trois bourses d'études La Personnelle à M. Maxime Plante (baccalauréat), Mme Léa Momméja (maîtrise) et Mme Sarah Lambert (doctorat), tous étudiants en travail social.

