Prix Égalité Thérèse-Casgrain - Félicitations aux personnes et aux organisations lauréates qui contribuent à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Pour souligner l'apport remarquable de personnes et d'organisations qui font avancer l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, la 17e remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx.

Les personnes et les organisations lauréates de la 17e édition sont :

Catégorie Hommage

Mme France Gingras est la première femme spécialiste en biologie judiciaire au Québec. Elle a connu une carrière de près de 35 ans au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et traité quelque 3000 dossiers, dont le tiers concernait des crimes à caractère sexuel. Elle a travaillé à développer la technique d'analyse ADN par PCR et a été la première à témoigner au Canada pour la faire admettre en preuve dans les causes judiciaires. Le travail de Mme Gingras a contribué à ce que les dénonciations de crimes à caractère sexuel soient appuyées de preuves scientifiquement valides et a amélioré la prise en charge des victimes, majoritairement des femmes, leur assurant un meilleur accès à la justice.

Catégorie Groupe de femmes

Depuis bientôt 25 ans, Égale Action agit pour favoriser la participation, la représentation et le leadership des femmes et des filles dans le sport. Elle met en œuvre des initiatives diversifiées pour surmonter les obstacles persistants et aider les milieux sportifs à mieux accueillir et intégrer les femmes en tenant compte de leurs besoins. Égale Action favorise l'essor des femmes et des filles en sport et soutient le développement de leur plein potentiel, contribuant ainsi à la progression du Québec vers l'égalité de fait.

Catégorie Allié

Compétences Québec se consacre depuis plus de 30 ans à promouvoir et valoriser les programmes de formation professionnelle et technique qui contribuent au développement économique du Québec. Depuis 2020, sa série de capsules vidéo Pionnières de la compétence favorise une meilleure représentation des femmes dans des secteurs de formation majoritairement masculins, tout en valorisant l'apport des filles et des femmes à ces milieux. Compétences Québec se mobilise pour attirer et accueillir plus de filles et de femmes, contribuant ainsi à déconstruire les stéréotypes et à favoriser la mixité en emploi.

Citation :

« Depuis maintenant 17 ans, le prix Égalité Thérèse-Casgrain révèle l'engagement remarquable des Québécoises et des Québécois en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Grâce à l'action quotidienne de personnes et d'organisations mobilisées, cette cause essentielle continue de progresser. Ce prix nous permet de reconnaître leur contribution et de la célébrer. Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations aux finalistes, aux lauréates et aux lauréats, qui constituent de véritables sources d'inspiration pour notre société. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain est la principale distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

Créé en 2007, il vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques. Il reconnaît l'apport historique des organisations féministes aux avancées de l'égalité, tout en encourageant les garçons, les hommes et les organisations de toute vocation à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait, et en reconnaissant l'apport historique des organisations féministes aux avancées de l'égalité.

Cette remise de prix s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 867-7770