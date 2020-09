Prix du livre jeunesse - La Ville de Montréal dévoile les finalistes

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 16e édition du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, la Ville de Montréal a le plaisir de dévoiler le nom des finalistes sélectionnées qui, grâce à leur créativité et leur talent, ont su se distinguer.

« La Ville de Montréal est heureuse, via son réseau des bibliothèques publiques, de promouvoir le travail des créateurs et créatrices jeunesse du Québec qui contribuent à transmettre toujours davantage le plaisir de lire aux enfants. Cette célébration du livre pour la jeunesse a toute son importance, car plus que jamais les enfants et les adolescent.e.s ont besoin des sources d'imagination et de découvertes que procurent la lecture. C'est aussi un acte fort pour le secteur du livre dans le contexte que nous connaissons », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

Les finalistes sont :

«Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité » - Myriam Daguzan Bernier et Cécile Gariépy, éditions Cardinal

« Chimie 501» - Josée de Angelis, éditions du Parc en face

« Les fables extravagantes de Conrad le corbeau » - Pierrette Dubé et Audrey Malo , éditions les 400 coups

« Kid» - Amélie Dumoulin et Émilie Leduc , éditions Québec Amérique

, éditions Québec Amérique « Simone sous les ronces » - Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais , éditions Fonfon

Découvrez ces œuvres et leurs créatrices.

Le titre gagnant sera dévoilé le jeudi 22 octobre, durant la Semaine des bibliothèques publiques, sur les sites et les réseaux sociaux de la Ville et des Bibliothèques de Montréal.

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

Depuis 2005, le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal récompense les créateurs et créatrices d'un livre montréalais s'adressant aux jeunes de 0 à 17 ans. Pour cette édition 2020, le jury, composé de bibliothécaires jeunesse, a sélectionné 5 titres parmi une liste de 64 ouvrages publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. La Ville de Montréal remettra une bourse de 5 000 $ à la ou aux lauréate.s, et une bourse de 500 $ aux finalistes. Ces bourses visent à reconnaître l'excellence de la création éditoriale montréalaise pour la jeunesse et le caractère exceptionnel des œuvres sélectionnées.

