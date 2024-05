Prix Droits et Libertés 2024 : L'appel à candidatures est lancé sous une thématique jeunesse

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et du 45e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse met de l'avant une thématique qui concerne la jeunesse pour son Prix Droits et Libertés 2024 (#PDL2024). Le thème de cette édition est « Devenir adulte : modifier des trajectoires, nourrir l'espoir ». Les candidatures pour le prix sont désormais ouvertes en ligne sur le site web de la Commission des droits : www.cdpdj.qc.ca/pdl-formulaire. La date limite pour soumettre les candidatures est le 2 juillet 2024.

La Commission cherche cette année à mettre en lumière des initiatives qui outillent ou accompagnent les jeunes dans leur parcours vers la vie adulte. L'un des objectifs est de reconnaitre le travail fait sur le terrain pour aider les jeunes les plus vulnérables à franchir cette étape cruciale de leur vie et pour prévenir les obstacles dans leur cheminement. Ce pourrait être par exemple des initiatives qui luttent contre l'itinérance des jeunes ou l'isolement social, des initiatives qui offrent des perspectives aux jeunes qui ont traversé des parcours difficiles, à travers la persévérance scolaire, des formations qualifiantes ou encore des programmes comme de l'aide au logement. Le prix concerne à la fois des jeunes dont la situation est prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et des jeunes de tous milieux qui peuvent se retrouver dans une situation de vulnérabilité.

« Les jeunes sont l'avenir de la société. En leur fournissant les ressources et le soutien nécessaires, on renforce leur autonomie et leur confiance en eux. Les jeunes qui ont vécu des situations difficiles ou qui sont vulnérables peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires dans leur transition vers l'âge adulte, comme le chômage, l'itinérance, l'isolement social, des problèmes de dépendance ou encore de santé mentale. Les outiller permet de prévenir les difficultés, favoriser leur intégration dans la société ; c'est également une façon de promouvoir le droit à l'égalité », a souligné Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission et présidente du jury du #PDL2024.

« En leur offrant des perspectives pour l'avenir, ces initiatives que nous souhaitons souligner reflètent un véritable empowerment des jeunes, les dotant des ressources nécessaires pour contribuer à leur communauté et s'épanouir. » a complété Suzanne Arpin.

Pour toutes les informations sur les critères d'admissibilité et sur le dépôt d'une candidature, rendez-vous sur la page du #PDL2024 : www.cdpdj.qc.ca/pdl.

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme le 10 décembre 1948. Le Prix vise à souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

