Prix Droits et Libertés 2024 : des initiatives qui accompagnent les jeunes dans la transition à la vie adulte seront honorées

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dévoilé ce matin les initiatives finalistes du Prix Droits et Libertés 2024, sous le thème « Devenir adulte : Modifier des trajectoires, nourrir l'espoir » qui vise à mettre en lumière l'important travail d'organismes qui outillent les jeunes les plus vulnérables dans leur parcours vers la vie adulte. Le jury a sélectionné les trois initiatives finalistes suivantes parmi plusieurs candidatures remarquables :

Cuisine ton avenir - DPJ de La Tablée des Chefs est une initiative innovante qui, depuis plus de 16 ans, s'adresse aux jeunes de la DPJ et aux jeunes adultes de moins de 25 ans en maison d'accompagnement à travers le Québec. Réalisée en partenariat avec le réseau de la DPJ, les équipes du Programme Qualification des jeunes, et plusieurs organismes communautaires, dont des organismes autochtones, elle propose des ateliers de cuisine pour développer des compétences et connaissances culinaires de base, dont gérer un budget alimentaire restreint. En plus de promouvoir des saines habitudes alimentaires, le programme permet une quête d'autonomie en amont du passage à la vie adulte et réduit grandement l'anxiété liée au départ du réseau. Des modules de formation complémentaires sont proposées aux jeunes qui souhaitent se professionnaliser dans le domaine de la cuisine.

de La Tablée des Chefs est une initiative innovante qui, depuis plus de 16 ans, s'adresse aux jeunes de la DPJ et aux jeunes adultes de moins de 25 ans en maison d'accompagnement à travers le Québec. Réalisée en partenariat avec le réseau de la DPJ, les équipes du Programme Qualification des jeunes, et plusieurs organismes communautaires, dont des organismes autochtones, elle propose des ateliers de cuisine pour développer des compétences et connaissances culinaires de base, dont gérer un budget alimentaire restreint. En plus de promouvoir des saines habitudes alimentaires, le programme permet une quête d'autonomie en amont du passage à la vie adulte et réduit grandement l'anxiété liée au départ du réseau. Des modules de formation complémentaires sont proposées aux jeunes qui souhaitent se professionnaliser dans le domaine de la cuisine. Projet Orion , coordonné par Motivaction Jeunesse, en collaboration avec 14 organismes locaux, soutient plus de 200 jeunes réfugiés âgés de 12 à 25 ans, à travers le Québec, depuis plus de quatre ans. Une diversité d'outils et d'activités répondent aux besoins spécifiques des jeunes réfugiés dans leur cheminement vers l'âge adulte et leur nouvelle vie au Québec, notamment l'intégration socioculturelle, la santé mentale et le développement de compétences. Se distinguant par une solide approche de co-construction avec les jeunes, le Projet Orion leur permet de retransmettre leurs acquis et expériences dans leur milieu. De plus, le projet inclut un volet de plaidoyer grâce auquel les jeunes participent au dialogue public sur les défis liés à la migration.

, coordonné par Motivaction Jeunesse, en collaboration avec 14 organismes locaux, soutient plus de 200 jeunes réfugiés âgés de 12 à 25 ans, à travers le Québec, depuis plus de quatre ans. Une diversité d'outils et d'activités répondent aux besoins spécifiques des jeunes réfugiés dans leur cheminement vers l'âge adulte et leur nouvelle vie au Québec, notamment l'intégration socioculturelle, la santé mentale et le développement de compétences. Se distinguant par une solide approche de co-construction avec les jeunes, le Projet Orion leur permet de retransmettre leurs acquis et expériences dans leur milieu. De plus, le projet inclut un volet de plaidoyer grâce auquel les jeunes participent au dialogue public sur les défis liés à la migration. Transition vers la vie adulte, de la Fondation des jeunes de la DPJ. Ce programme vise à offrir des chances équitables aux jeunes de la DPJ en créant un réseau de soutien autour des intervenants et organismes experts, tant en région que dans la métropole. Le programme répond aux besoins et enjeux variés rencontrés par les jeunes tels que la stabilité résidentielle et le développement de l'autonomie en hébergement, la persévérance scolaire, l'insertion professionnelle ou encore l'accompagnement psychosocial. Grâce à une approche collaborative, où les idées émergent directement des réalités des jeunes, le projet propose des solutions structurantes adaptées à leurs défis spécifiques.

Le jury a décerné une mention spéciale au projet Envol vers l'autonomie de la Fondation Ancrage Jeunesse, un projet pilote prometteur pour l'avenir. Bien que récent, il a déjà démontré des résultats encourageants lors de sa première phase, déployée dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Ce projet propose des solutions pertinentes aux problèmes d'itinérance et de précarité rencontrés par les jeunes qui quittent les milieux d'hébergement de la DPJ à leur majorité, selon une approche intégrée, transversale et multisectorielle.

L'initiative lauréate sera dévoilée lors de la cérémonie de remise du prix qui aura lieu le 10 décembre prochain, à la Maison d'Haïti à Montréal. Cette cérémonie sera également l'occasion d'honorer l'ensemble des initiatives candidates, qui réalisent un travail remarquable en soutien et accompagnement des jeunes dans leur passage à la vie adulte.

Un jury représentatif de la thématique

La Commission se réjouit d'avoir réuni un jury composé de jeunes et de spécialistes des questions liées à la jeunesse, qui ont participé à l'élaboration de cette édition 2024 du prix, dans toutes ses étapes :

Suzanne Arpin , présidente du jury et vice-présidente de la Commission des droits pour le mandat Jeunesse.

, présidente du jury et vice-présidente de la Commission des droits pour le mandat Jeunesse. Ursy Ledrich Bouendet, cofondateur du Collectif des Ex-placés de la DPJ.

Hawa Annour Mahamat, bénévole auprès des Regroupements des Auberges du cœur.

Holly Norris , chargée de programme principale chez Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains.

, chargée de programme principale chez Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains. Stéphanie Gareau, directrice générale de la Fondation Marie-Vincent et membre à temps partiel de la Commission des droits pour le volet jeunesse.

Stéphanie Gareau , directrice générale de la Fondation Marie-Vincent et membre à temps partiel de la Commission des droits pour le volet jeunesse.

À propos du Prix Droits et Libertés

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix souligne les initiatives qui contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

Pour en savoir plus, consultez : www.cdpdj.qc.ca/pdl.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Malado Woury KA

Conseillère en communication

438 822-4384

[email protected]

Suivez-nous sur : Facebook | LinkedIn | X | YouTube | Instagram | L'infolettre

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse