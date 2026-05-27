Prix de la laïcité Guy-Rocher : le gouvernement honore M. Normand Baillargeon

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le prix de la laïcité Guy-Rocher a été remis à M. Normand Baillargeon, professeur, chroniqueur et essayiste, pour sa contribution à la reconnaissance de la laïcité comme pilier de la société québécoise. M. Baillargeon a reçu le prix des mains du ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, lors d'une cérémonie tenue hier à l'Assemblée nationale.

Créé afin de souligner l'engagement exceptionnel de personnes, d'organismes ou de regroupements en faveur de la laïcité au Québec, ce prix est nommé en l'honneur de M. Guy Rocher, professeur émérite de sociologie, l'un des grands acteurs et promoteurs de la laïcisation de l'État québécois. La cérémonie de cette année a également servi à souligner la mémoire de ce bâtisseur québécois qui nous a quittés en septembre dernier à l'âge de 101 ans.

M. Normand Baillargeon a reçu les honneurs pour sa contribution intellectuelle majeure aux débats sur la laïcité. Coauteur et directeur d'ouvrages de référence ayant structuré la réflexion collective sur la laïcité, promoteur d'une laïcité fondée sur la liberté de conscience et la pensée critique, il a marqué le milieu de l'enseignement québécois par son engagement déterminant en faveur d'une école publique réellement laïque et émancipatrice. Sa critique lucide et constructive du cours d'éthique et culture religieuse a influencé l'évolution des politiques éducatives et citoyennes au Québec.

Lors de la cérémonie, M. Baillargeon a pris la parole, aux côtés de Me Julie Latour, dans le cadre d'un panel de discussion intitulé La laïcité de l'État québécois : l'héritage de Guy Rocher. Tous deux experts en la matière, ils ont partagé la richesse du legs de M. Rocher, tant sur le plan juridique que sur celui de l'éducation. Ce panel a été une occasion de mettre en lumière, une fois de plus, l'ampleur de l'apport de M. Rocher à l'évolution du Québec moderne.

Citation :

« C'est un honneur de pouvoir souligner la contribution exceptionnelle de M. Normand Baillargeon, dont l'engagement intellectuel et citoyen a profondément marqué le débat public sur la laïcité québécoise. Son travail et ses réflexions ont contribué à promouvoir un milieu de l'éducation fondé sur le vivre-ensemble, un pilier fondamental de notre société incarné par la laïcité, que le gouvernement continue de protéger. Cette année, la cérémonie revêtait une portée particulière puisqu'elle était également un hommage à la mémoire de Guy Rocher, dont l'héritage continue d'inspirer le Québec d'aujourd'hui. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Composition du jury :

M me Nadia El-Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité et lauréate du prix de la laïcité Guy-Rocher en 2025;

Nadia El-Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité et lauréate du prix de la laïcité Guy-Rocher en 2025; M. Joseph Facal, ancien ministre, professeur retraité et chroniqueur;

Mme Lisa Marlène Ntibayindusha, directrice de la Direction de la laïcité au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité.

Lien connexe :

Prix de la laïcité Guy-Rocher

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, Tél. : 367 763-1146, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]