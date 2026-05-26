Invitation aux médias - Cérémonie de remise du prix de la laïcité Guy-Rocher

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à la cérémonie de remise du prix de la laïcité Guy-Rocher 2026. Le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, décernera cette distinction afin de souligner la contribution importante d'une personne ou d'un organisme en faveur de la laïcité.

Cet événement aura lieu :

Date : 26 mai 2026 Heure : 17 h Lieu : Agora de l'Assemblée nationale

Accréditation obligatoire

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]