QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - L'appel de candidatures pour le prix de la laïcité Guy-Rocher est officiellement lancé par le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge.

Créé en 2021, ce prix honorifique récompense chaque année la contribution remarquable, actuelle ou passée, d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité au Québec.

Les candidatures doivent être déposées avant le 6 avril 2026. Les finalistes ainsi que la personne lauréate seront dévoilés au public en mai, lors d'une cérémonie officielle au cours de laquelle ceux-ci recevront un certificat signé par le ministre. La lauréate ou le lauréat recevra également une bourse de 5 000 $.

La prochaine cérémonie de remise du prix sera l'occasion de rappeler l'importance de l'héritage intellectuel et social de monsieur Guy Rocher, professeur émérite de sociologie, grand promoteur et défenseur de la laïcisation de l'État québécois. Décédé le 3 septembre 2025, il a joué un rôle de pionnier dans ce domaine et est une figure emblématique de la transformation profonde du rapport entre l'État et les religions au Québec.

« La laïcité incarne notre histoire, nos valeurs et notre identité. Elle nous unit comme nation. Tous les ans, la remise du prix de la laïcité Guy-Rocher permet de mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent en faveur d'un Québec laïque. J'invite les personnes et regroupements admissibles à déposer leur candidature en grand nombre. J'ai hâte de découvrir les finalistes et je souhaite que leurs actions nous inspirent, car chaque geste posé en faveur de la laïcité compte et contribue à façonner le Québec. Bonne chance à celles et ceux qui déposeront une candidature! »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse courriel suivante : [email protected] .

. Les candidatures admissibles sont évaluées en fonction des critères généraux suivants :

La contribution des réalisations aux objectifs du prix;



La qualité des réalisations dans le domaine de la laïcité;



La qualité du dossier de candidature.

