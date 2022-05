Prix de l'innovation en éducation 2022 - Dévoilement des gagnants

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés a dévoilé les grands gagnants de la 5e édition des Prix de l'innovation en éducation, lors d'un Gala qui s'est tenu hier soir à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, au Parlement de Québec. Les Prix de l'innovation en éducation visent à mettre en lumière et à partager des initiatives innovantes des écoles privées québécoises.

Tous les projets présentés dans le cadre des Prix de l'innovation de la FEEP peuvent être consultés sur le site Innover en éducation, qui constitue une source de référence pour le personnel en éducation à la recherche d'inspiration pour assurer la réussite et le bien-être des élèves.

Les gagnants de l'édition 2022 sont :

Innovation pédagogique - Projet école - Primaire

École Vision Saint-Augustin (Capitale-Nationale) : La pleine conscience à l'école, un outil pour la vie!

Innovation pédagogique - Projet école - Secondaire

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (Montréal) : Formule FLEX

Innovation pédagogique - Projet classe - Primaire

L'École des Premières Lettres (Montréal) : Je vais changer le monde à L'École des Premières Lettres : un tout nouveau curriculaire en « créativité durable »!

Innovation pédagogique - Projet classe - Secondaire

Collège Sainte-Anne (Montréal) : La programmation au service de l'apprentissage

Soutien aux élèves ayant des défis particuliers

École Saint-Joseph (1985) inc. (Montréal) : La technologie comme outil de différenciation pédagogique dans l'enseignement de la communication orale pour les élèves HDAA

Bienveillance en milieu de travail

Externat Saint-Cœur de Marie (Capitale-Nationale) : AGIR avec bienveillance

Développement durable

Externat Sacré-Cœur (Laurentides) : Jardin communautaire de l'Externat Sacré-Cœur

Activités parascolaires

Le Salésien (Estrie) : Le club LGBTQ+ du Salésien

Prix coup de cœur du jury

Collège Mont Notre-Dame (Estrie) : Virage en évaluation - Les cotes ont la cote!

André Généreux, enseignant spécialiste de musique, École Saint-Joseph (1985) inc. : Ensemble et sensibles, au-delà du masque

Les gagnants ont été sélectionnés par un jury de haut niveau, composé d'experts en éducation et d'alliés du monde de l'éducation et présidé par M. Alain Gosselin, Ph. D., CRHA Distinction Fellow, professeur honoraire et intervenant à l'École des dirigeants de HEC Montréal.

Prix du CADRE21 pour le développement professionnel

Le Collège Français (école primaire) se voit décerner le prix du CADRE21 en matière de développement professionnel. Cette école préscolaire-primaire de Longueuil s'est démarquée par l'obtention de près de 100 badges lors de la dernière année. La direction a intégré les autoformations du CADRE21 à l'offre de développement professionnel de son établissement et plus particulièrement les formations Boîte à ouTIC et Rétroaction aux apprenants.

