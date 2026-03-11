Prix de l'essence - Un gouvernement du Parti Québécois diminuera le prix de l'essence

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Devant la hausse faramineuse du coût de l'essence provoquée notamment par la guerre en Iran et le blocus du détroit d'Ormuz, le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Énergie, Pascal Paradis, réitère l'urgence de donner un peu d'air aux citoyens et aux entreprises québécoises. En effet, depuis mai 2025, le Parti Québécois demande au gouvernement d'utiliser les moyens fiscaux à sa disposition pour réduire l'écart inéquitable du prix de l'essence avec les provinces frontalières, ce que le gouvernement de la CAQ a toujours refusé de faire jusqu'à ce jour.

« Le problème du prix de l'essence est double : d'abord, un écart important entre les prix de l'essence au Québec et ceux des provinces frontalières, entièrement causé par le gouvernement fédéral de Mark Carney. S'y ajoute maintenant l'augmentation du prix du baril de pétrole causée par la situation en Iran, un contexte géopolitique qui touche l'ensemble de la planète et sur lequel nous n'avons pas d'emprise. Mais il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, et il faut le faire en utilisant les moyens les plus intelligents pour réduire le prix de l'essence, notamment en commençant par réduire l'écart qui persiste avec nos voisins », déclare d'emblée le député de Jean-Talon.

EN BREF

Le Parti Québécois diminuerait le prix de l'essence en utilisant un ou plusieurs leviers fiscaux à la disposition du gouvernement, dont mettre fin à la double taxation, réduire la taxe sur les carburants ou la TVQ.

Un gouvernement du Parti Québécois agira sur la concurrence, en élargissant le mandat de l'Office de protection du consommateur, afin notamment de lutter contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans le secteur.

Le député péquiste rappelle que de nombreuses solutions existent afin d'aider concrètement les citoyens et les entreprises à maintenir leur pouvoir d'achat.

« On pourrait commencer par mettre fin à la double taxation, c'est-à-dire la TVQ qui est facturée sur le prix de l'essence, incluant la taxe sur les carburants. Le Parti Québécois a aussi suggéré d'autres avenues : diminuer la taxe sur les carburants ou la TVQ. C'est le statu quo qui est intenable pour les Québécois. Le gouvernement de la CAQ a décidé de ne pas agir, mais un gouvernement du Parti Québécois procédera avec l'une ou plusieurs des solutions pour arriver à un résultat qui ramènera l'équité à la pompe », poursuit Pascal Paradis.

Le député péquiste rappelle également que le gouvernement fédéral a émis des chèques électoraux aux Canadiens hors du Québec lors de l'abolition de la taxe fédérale sur le carbone. Les impôts des Québécois ont pourtant financé cette mesure à hauteur de 814 M$, sans qu'ils n'en bénéficient.

« Le gouvernement de la CAQ n'a rien fait pour corriger cette injustice et a baissé les bras devant Mark Carney. Cet argent nous appartient et pourrait aider à compenser les personnes et les entreprises qui subissent l'augmentation du prix de l'essence », souligne le député de Jean-Talon.

Finalement, le Parti Québécois est le seul parti qui propose d'agir véritablement sur la concurrence, un problème qui persiste depuis de nombreuses années dans le secteur de l'énergie.

« Le Bureau de la concurrence du Canada ne fait pas son travail. Il faut que le Québec en finisse avec les problèmes de concurrence qui durent depuis des années dans ce secteur. C'est ça le cœur du problème. La seule manière d'y arriver pour de bon, c'est de nous occuper nous-mêmes de la situation. Nous proposons à nouveau d'élargir le mandat de l'Office de protection du consommateur afin qu'il ait le pouvoir de lutter contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans ce secteur, notamment en enquêtant et en imposant des pénalités financières aux fautifs », conclut le député péquiste.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]