/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation de la députée de Chicoutimi : Marie-Karlynn Laflamme/

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

02 mars, 2026, 12:00 ET

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation de la nouvelle députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 11h au restaurant Le Parlementaire.

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 3 mars 2026


HEURE :

 11h


LIEU :

Restaurant Le Parlementaire

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois