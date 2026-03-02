/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation de la députée de Chicoutimi : Marie-Karlynn Laflamme/

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation de la nouvelle députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 11h au restaurant Le Parlementaire.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 3 mars 2026



HEURE : 11h



LIEU : Restaurant Le Parlementaire

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]