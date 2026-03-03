La nouvelle députée de Chicoutimi se voit confier plusieurs responsabilités clés au sein du caucus du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
03 mars, 2026, 13:19 ET
Élection de Marie-Karlynn Laflamme
QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a confié plusieurs dossiers importants à Marie-Karlynn Laflamme, un peu plus d'une semaine après son élection à titre de députée de Chicoutimi.
La nouvelle élue péquiste sera responsable des cinq dossiers suivants ;
- Aînés
- Enseignement supérieur
- Infrastructures
- Ressources naturelles et Forêts
- Solidarité sociale et action communautaire
« Je suis très fière et heureuse de faire mon entrée à l'Assemblée nationale et d'hériter de la responsabilité de plusieurs dossiers pour en devenir la porte-parole pour le Parti Québécois. Des dossiers que je connais d'ailleurs très bien et qui sont en lien direct avec mes expériences passées, pensons notamment à l'Enseignement supérieur et au dossier Solidarité sociale et action communautaire. Étant députée de Chicoutimi, j'ai aussi l'intention de ne ménager aucun effort sur les dossiers des Ainés, des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que les Infrastructures, qui sont des sujets prioritaires pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », assure Marie-Karlynn Laflamme.
« La victoire de Marie-Karlynn dans Chicoutimi est significative, puisqu'elle nous permet d'ajouter dans l'équipe du PQ une autre pièce maitresse, un autre pilier de ce qui va constituer une équipe capable de remplacer la CAQ et de former un vrai gouvernement, solide, dans un avenir très rapproché. Avec ses cinq dossiers, Marie-Karlynn aura donc un important rôle à jouer, dès ses débuts, dans les débats de l'Assemblée nationale. Elle aura aussi un important rôle à jouer dans l'offre politique que nous présenterons aux Québécois dans moins de 6 mois », affirme le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.
Le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, se voit également confier le dossier Famille et CPE. Le reste des responsabilités parlementaires des députés du Parti Québécois demeure inchangé.
Vous trouverez en annexe la liste complète des dossiers.
ANNEXE : ATTRIBUTION DES DOSSIERS DU PARTI QUÉBÉCOIS
|
Joël Arseneau
|
Environnement et lutte contre les changements climatiques
Itinérance
Pêcheries
Santé, Services sociaux, Soins à domicile
Sécurité publique
Soins de fin de vie<
Stratégie maritime
Transports et Mobilité durable
|
Pascal Bérubé
|
Éducation
Faune et parcs
Langue française
Laïcité
Sport, Loisir et Plein air
|
Alex Boissonneault
|
Affaires municipales
Agriculture et Alimentation
Éthique
Famille et CPE
Immigration et Intégration et Francisation
Lutte contre le racisme
Relations canadiennes
Relations avec les Québécois d'expression anglaise et les néo-Québécois
|
Catherine Gentilcore
|
Communautés LGBTQ+
Condition féminine
Culture et Communications
Économie, Innovation, Développement économique régional et PME
Habitation et Accès à la propriété
Jeunesse
Métropole
Tourisme
|
Marie-Karlynn Laflamme
|
Aînés
Enseignement supérieur
Infrastructures
Ressources naturelles et Forêts
Solidarité sociale et action communautaire
|
Pascal Paradis
|
Accès à l'information et Protection des renseignements personnels
Allègement réglementaire
Capitale-Nationale
Conseil du trésor et Efficacité gouvernementale
Cybersécurité et Numérique
Énergie
Justice
Réforme des institutions démocratiques
Relations avec les Premières Nations et les Inuits
Relations internationales, Francophonie, Ingérence étrangère et Commerce extérieur
Travail et Emploi
|
Paul St-Pierre Plamondon
|
Finances
Indépendance
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article