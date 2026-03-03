La nouvelle députée de Chicoutimi se voit confier plusieurs responsabilités clés au sein du caucus du Parti Québécois

Élection de Marie-Karlynn Laflamme

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a confié plusieurs dossiers importants à Marie-Karlynn Laflamme, un peu plus d'une semaine après son élection à titre de députée de Chicoutimi.

La nouvelle élue péquiste sera responsable des cinq dossiers suivants ;

- Aînés

- Enseignement supérieur

- Infrastructures

- Ressources naturelles et Forêts

- Solidarité sociale et action communautaire

« Je suis très fière et heureuse de faire mon entrée à l'Assemblée nationale et d'hériter de la responsabilité de plusieurs dossiers pour en devenir la porte-parole pour le Parti Québécois. Des dossiers que je connais d'ailleurs très bien et qui sont en lien direct avec mes expériences passées, pensons notamment à l'Enseignement supérieur et au dossier Solidarité sociale et action communautaire. Étant députée de Chicoutimi, j'ai aussi l'intention de ne ménager aucun effort sur les dossiers des Ainés, des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que les Infrastructures, qui sont des sujets prioritaires pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », assure Marie-Karlynn Laflamme.

« La victoire de Marie-Karlynn dans Chicoutimi est significative, puisqu'elle nous permet d'ajouter dans l'équipe du PQ une autre pièce maitresse, un autre pilier de ce qui va constituer une équipe capable de remplacer la CAQ et de former un vrai gouvernement, solide, dans un avenir très rapproché. Avec ses cinq dossiers, Marie-Karlynn aura donc un important rôle à jouer, dès ses débuts, dans les débats de l'Assemblée nationale. Elle aura aussi un important rôle à jouer dans l'offre politique que nous présenterons aux Québécois dans moins de 6 mois », affirme le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, se voit également confier le dossier Famille et CPE. Le reste des responsabilités parlementaires des députés du Parti Québécois demeure inchangé.

Vous trouverez en annexe la liste complète des dossiers.

ANNEXE : ATTRIBUTION DES DOSSIERS DU PARTI QUÉBÉCOIS

Joël Arseneau Environnement et lutte contre les changements climatiques Itinérance Pêcheries Santé, Services sociaux, Soins à domicile Sécurité publique Soins de fin de vie< Stratégie maritime Transports et Mobilité durable Pascal Bérubé Éducation Faune et parcs Langue française Laïcité Sport, Loisir et Plein air Alex Boissonneault Affaires municipales Agriculture et Alimentation Éthique Famille et CPE Immigration et Intégration et Francisation Lutte contre le racisme Relations canadiennes Relations avec les Québécois d'expression anglaise et les néo-Québécois Catherine Gentilcore Communautés LGBTQ+ Condition féminine Culture et Communications Économie, Innovation, Développement économique régional et PME Habitation et Accès à la propriété Jeunesse Métropole Tourisme Marie-Karlynn Laflamme Aînés Enseignement supérieur Infrastructures Ressources naturelles et Forêts Solidarité sociale et action communautaire Pascal Paradis Accès à l'information et Protection des renseignements personnels Allègement réglementaire Capitale-Nationale Conseil du trésor et Efficacité gouvernementale Cybersécurité et Numérique Énergie Justice Réforme des institutions démocratiques Relations avec les Premières Nations et les Inuits Relations internationales, Francophonie, Ingérence étrangère et Commerce extérieur Travail et Emploi Paul St-Pierre Plamondon Finances Indépendance

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]