La nouvelle députée de Chicoutimi se voit confier plusieurs responsabilités clés au sein du caucus du Parti Québécois

03 mars, 2026, 13:19 ET

Élection de Marie-Karlynn Laflamme

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a confié plusieurs dossiers importants à Marie-Karlynn Laflamme, un peu plus d'une semaine après son élection à titre de députée de Chicoutimi.

La nouvelle élue péquiste sera responsable des cinq dossiers suivants ;

-     Aînés
-     Enseignement supérieur
-     Infrastructures
-     Ressources naturelles et Forêts
-     Solidarité sociale et action communautaire

« Je suis très fière et heureuse de faire mon entrée à l'Assemblée nationale et d'hériter de la responsabilité de plusieurs dossiers pour en devenir la porte-parole pour le Parti Québécois. Des dossiers que je connais d'ailleurs très bien et qui sont en lien direct avec mes expériences passées, pensons notamment à l'Enseignement supérieur et au dossier Solidarité sociale et action communautaire. Étant députée de Chicoutimi, j'ai aussi l'intention de ne ménager aucun effort sur les dossiers des Ainés, des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que les Infrastructures, qui sont des sujets prioritaires pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », assure Marie-Karlynn Laflamme.

« La victoire de Marie-Karlynn dans Chicoutimi est significative, puisqu'elle nous permet d'ajouter dans l'équipe du PQ une autre pièce maitresse, un autre pilier de ce qui va constituer une équipe capable de remplacer la CAQ et de former un vrai gouvernement, solide, dans un avenir très rapproché. Avec ses cinq dossiers, Marie-Karlynn aura donc un important rôle à jouer, dès ses débuts, dans les débats de l'Assemblée nationale. Elle aura aussi un important rôle à jouer dans l'offre politique que nous présenterons aux Québécois dans moins de 6 mois », affirme le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, se voit également confier le dossier Famille et CPE. Le reste des responsabilités parlementaires des députés du Parti Québécois demeure inchangé.

Vous trouverez en annexe la liste complète des dossiers.

ANNEXE : ATTRIBUTION DES DOSSIERS DU PARTI QUÉBÉCOIS

Joël Arseneau

Environnement et lutte contre les changements climatiques

Itinérance

Pêcheries

Santé, Services sociaux, Soins à domicile

Sécurité publique

Soins de fin de vie<

Stratégie maritime

Transports et Mobilité durable

Pascal Bérubé

Éducation

Faune et parcs

Langue française

Laïcité

Sport, Loisir et Plein air

Alex Boissonneault

Affaires municipales

Agriculture et Alimentation

Éthique

Famille et CPE

Immigration et Intégration et Francisation

Lutte contre le racisme

Relations canadiennes

Relations avec les Québécois d'expression anglaise et les néo-Québécois

Catherine Gentilcore

Communautés LGBTQ+

Condition féminine

Culture et Communications

Économie, Innovation, Développement économique régional et PME

Habitation et Accès à la propriété

Jeunesse

Métropole

Tourisme

Marie-Karlynn Laflamme

Aînés

Enseignement supérieur

Infrastructures

Ressources naturelles et Forêts

Solidarité sociale et action communautaire

Pascal Paradis

Accès à l'information et Protection des renseignements personnels

Allègement réglementaire

Capitale-Nationale

Conseil du trésor et Efficacité gouvernementale

Cybersécurité et Numérique

Énergie

Justice

Réforme des institutions démocratiques

Relations avec les Premières Nations et les Inuits

Relations internationales, Francophonie, Ingérence étrangère et Commerce extérieur

Travail et Emploi

Paul St-Pierre Plamondon

Finances

Indépendance

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

