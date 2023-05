Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2023 - De nombreuses réalisations mises à l'honneur!

QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2023 ont été décernés au cours d'une cérémonie qui se déroulait aujourd'hui, à Québec, en présence du ministre de la Santé, Christian Dubé, du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Cette cérémonie a permis de mettre en lumière le travail dévoué et le sens de l'innovation de dizaines d'équipes, récompensées pour leurs initiatives réalisées sur le terrain, au sein de leurs organisations respectives, au profit de l'ensemble de la population québécoise.

En plus de la remise des prix d'excellence, des mentions d'honneur et des coups de cœur des ministres dans les grandes catégories réservées aux établissements et aux organismes communautaires, deux personnes se sont vu décerner chacune un prix honorant leur brillante carrière. Ces deux personnes ont consacré leur vie professionnelle au développement et à l'amélioration des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

« Je me réjouis de constater à quel point nos équipes du réseau et des organismes communautaires de la santé et des services sociaux sont mobilisées pour changer durablement les choses. Leurs initiatives novatrices sont remarquables et ouvrent la voie à de nouvelles façons de faire, tournées vers l'avenir et vers une amélioration continue de l'efficacité de notre système de santé. Je salue les personnes mises à l'honneur, et les remercie d'être pour nous tous et toutes une source d'inspiration pour les prochaines années, en raison de leurs idées, de leurs actions et de leur engagement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le Québec a besoin plus que jamais de nouvelles idées. Les personnes et les réalisations honorées aujourd'hui nous démontrent que le réseau de la santé et des services sociaux regorge de créativité, et je suis ravi que nous puissions en prendre toute la mesure à l'occasion de cette cérémonie. Je suis également très fier que toute cette énergie innovante soit mise au service des Québécoises et des Québécois, et tout particulièrement en vue de mieux accompagner les personnes les plus vulnérables de notre société. Je vous remercie toutes et tous pour votre remarquable travail, et vous réitère mon appui pour la suite des choses. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Chaque année, la cérémonie des Prix d'excellence nous en met plein la vue en matière de réussites et d'ingéniosité, et je me réjouis grandement que nous puissions compter sur de telles réalisations, mais aussi sur des professionnelles et des professionnels aussi dévoués. À l'image de tous vos collègues du réseau, vous avez à cœur d'offrir les meilleurs services possibles aux usagers de vos établissements et de vos organismes, en mettant à profit votre expertise, mais aussi votre ouverture d'esprit et votre courage, pour bâtir le système de santé de demain. Merci pour tout cela, et longue vie à vos projets et à vos réalisations! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Voici les lauréats des Prix d'excellence 2023 :

Soutien expert à l'amélioration des soins et des services

Prix d'excellence : CHU de Québec-Université Laval

Réalisation : Plateforme clinico-logistique

Mention d'honneur : CISSS de la Côte-Nord

Réalisation : Bureau de partenariat et de l'expérience usager

Accessibilité aux soins et aux services

Prix d'excellence : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réalisation : Équipe Proximité-ACCES

Mention d'honneur : Institut de Cardiologie de Montréal

Réalisation : Programme d'accessibilité PerSo ICM

Intégration des services

Prix d'excellence : CISSS de la Montérégie-Est

Réalisation : Équipe de proximité pour la clientèle itinérante

Mention d'honneur : Hôpital de réadaptation Villa Medica

Réalisation : Clinique de spasticité interdisciplinaire

Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Prix d'excellence : CISSS de Chaudière-Appalaches

Réalisation : Réorganisation clinique - Unité TSC-CHSLD Paul-Gilbert

Mention d'honneur : Institut de Cardiologie de Montréal

Réalisation : Programme Mobilité

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Prix d'excellence : CISSS de la Montérégie-Est

Réalisation : L'approche de santé globale

Mention d'honneur : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Programmation reconnaissance et santé mieux-être

Développement durable

Prix d'excellence : CISSS des Îles

Réalisation : Réseau de récupération de chaleur

Mention d'honneur : CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Empreinte carbone - bloc opératoire CHSM

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Prix d'excellence : Projet Harmonie

Réalisation : Intervention auprès des aîné.e.s vivant en HLM

Mention d'honneur : Gris-Québec

Réalisation : Le milieu jeunesse L'Accès

Impact sur la communauté

Prix d'excellence : Baluchon Alzheimer

Réalisation : Du répit partout et pour tous!

Mention d'honneur : Institut Pacifique

Réalisation : Programme Temps libre

Partenariat

Prix d'excellence : Aux trois pivots et ses partenaires

Réalisation : Programme de renforcement des familles

Mention d'honneur : CISSS de la Montérégie-Centre et ses partenaires

Réalisation : Innover pour mieux répondre aux besoins des aînés

Gestion intégrée de la qualité des soins et des services

Prix d'excellence : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Centre de commandement

Mention d'honneur : CHU Sainte-Justine

Réalisation : MIQA-Modèle intégré qualité/amélioration

COUPS DE CŒUR DES MINISTRES

Groupe Roy Santé

Réalisation : Musique personnalisée

Rencontres-Cuisines

Réalisation : Carte proximité, fermière et solidaire

RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)

Personne ayant œuvré principalement dans le milieu des établissements :

Docteur Bernard Têtu, CISSS de Chaudière-Appalaches





Docteur Bernard Têtu, CISSS Chaudière-Appalaches Personne ayant œuvré principalement dans les organismes communautaires :

Madame Elena Sauvageau , Auberge du cœur L'Envolée

Lien connexe :

Pour en savoir plus à propos des lauréats et de leurs réalisations, consultez les fiches descriptives et les capsules vidéo au msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence.

