Prix Canada pour l'excellence : GCR est récipiendaire d'une distinction

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) s'est vu décerner le prix Argent dans la catégorie « Excellence, innovation et mieux-être » lors de la cérémonie de remise des Prix Canada pour l'excellence 2023 qui s'est tenue le vendredi 17 novembre dernier au Delta Hotel à Toronto.

Créé en 1984, Prix Canada pour l'excellence est le programme canadien de récompenses organisationnelles le plus convoité pour la reconnaissance des réalisations exceptionnelles. Ce programme implique le respect et le dépassement de normes et d'exigences rigoureuses, la démonstration de l'amélioration continue, l'évaluation des progrès et la vérification. Les lauréats sont des modèles d'excellence dans les domaines du leadership, de la gouvernance, de la stratégie, de la planification, de l'expérience du client, de la mobilisation des employés, de l'innovation et du mieux-être et ceux-ci proviennent des secteurs privés, publics et sans but lucratif.

GCR est fière d'avoir remporté une reconnaissance aux Prix Canada pour l'excellence. « En moins de 10 ans d'existence, GCR s'est vu décerner trois prix : le prix Argent dans la catégorie "Excellence, innovation et mieux-être" des Prix Canada pour l'excellence 2023 ainsi qu'une Distinction régionale et une Mention aux éditions 2018 et 2022 des Prix performance Québec. Cette fois-ci, il s'agit d'une première pour GCR : l'obtention d'un prix à l'échelle nationale, d'un océan à l'autre ! Merci à toute l'équipe de GCR pour cette reconnaissance : c'est grâce au dévouement de notre personnel que nous avons remporté cette distinction », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Soulignons qu'Excellence Canada, fondé en 1992 par Industrie Canada sous le nom d'Institut national de la qualité jusqu'en 2011, est un organisme indépendant et sans but lucratif qui se consacre à faire progresser le rendement organisationnel dans l'ensemble du Canada. À titre d'autorité nationale sur les pratiques en matière de qualité et de milieu de travail sain, Excellence Canada a créé un modèle uniquement canadien, fournissant des normes mesurables et une validation objective par l'entremise de ses programmes d'agrément.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

