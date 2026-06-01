Prix Action LGBTQ+ - La ministre Martine Biron dévoile les lauréates de l'édition 2026

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la 3e édition du prix Action LGBTQ+, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, souligne la contribution des lauréates à une société québécoise plus inclusive et respectueuse de la diversité sexuelle et de genre.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue au Musée national des beaux-arts du Québec en présence des personnes et organismes finalistes ainsi que des lauréates, la ministre a récompensé Marie-Ève Baron, dans la catégorie Hommage, et la Fondation Émergence, dans la catégorie Milieu de vie en confiance.

Catégorie Hommage : Marie-Ève Baron

Porte-voix des communautés trans depuis 2008, Marie-Ève Baron possède un long parcours militant. Elle a su relever de nombreux défis dans sa lutte contre la transphobie. En plus de contribuer à rendre les communautés trans plus visibles auprès d'importantes organisations LGBTQ+, elle s'est impliquée activement dans la gouvernance de plusieurs organismes promouvant la diversité sexuelle et de genre. Elle a notamment aidé à consolider Aide aux Trans du Québec et Fierté Montréal. Parallèlement à son parcours professionnel inspirant dans le domaine de l'ingénierie et de l'enseignement, son engagement se traduit par du bénévolat au GRIS-Montréal en tant qu'intervenante, formatrice, coordonnatrice et membre du conseil d'administration. Elle y a fait preuve de leadership positif et d'innovation dans l'introduction de la pluralité des genres dans l'offre de service de cet organisme. À titre d'intervenante sur le terrain, elle a animé 65 interventions et sensibilisé plus de 1 500 jeunes. C'est en raison de cette feuille de route inspirante en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie ainsi que pour son engagement indéfectible en faveur de l'égalité des personnes LGBTQ+ que Marie-Ève Baron reçoit le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Hommage.

Catégorie Milieu de vie en confiance : Fondation Émergence

Depuis plus de 25 ans, la Fondation Émergence offre un large éventail d'activités et de services pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, ce qui en fait un acteur clé dans la création de milieux de vie sécuritaires pour les personnes LGBTQ+. Rayonnant au Québec et à l'échelle internationale, elle propose des outils, des formations et des activités de sensibilisation aux réalités des personnes LGBTQ+ dans différents milieux (personnes aînées, proche aidance, travail) qui abordent des sujets variés, dont le vieillissement queer et les thérapies de conversion. L'organisme a formé plus de 32 000 personnes au cours des cinq dernières années. Faisant preuve de leadership et d'innovation, la Fondation Émergence réussit à mobiliser, à sensibiliser et à rallier le grand public, le gouvernement et les institutions privées en matière de promotion des droits des personnes LGBTQ+. Ses initiatives sont porteuses de retombées concrètes et pérennes en faveur d'une société plus ouverte et inclusive pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Elle est d'ailleurs l'instigatrice de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, une activité phare des communautés LGBTQ+. En raison des impressionnantes réalisations de la Fondation Émergence, le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Milieu de vie en confiance lui est décerné.

Citation :

« Je salue le travail remarquable de même que le parcours exceptionnel des finalistes et des lauréates de cette troisième édition du prix Action LGBTQ+. Par votre engagement, vous contribuez concrètement à bâtir un Québec plus inclusif, où chaque personne peut vivre pleinement son identité. Vous êtes des modèles d'action et de solidarité, et je suis très fière que nous vous rendions hommage à l'occasion de cette remise de prix. Sachez que nous sommes avec vous dans ce combat collectif et que vous avez notre soutien le plus total. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le prix Action LGBTQ+ constitue la plus haute reconnaissance gouvernementale du Québec soulignant les réalisations qui contribuent à bâtir une société plus ouverte et inclusive pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Ce prix s'inscrit dans les objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie et du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, lancé le 14 décembre 2023, qui vise à renforcer le tissu communautaire et les réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+.

Liens connexes :

Consultez tous les détails sur le prix Action LGBTQ+ :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-action-lgbtq-plus.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]