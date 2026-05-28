Le gouvernement du Québec souhaite renommer le Cégep régional de Lanaudière en l'honneur de Guy Rocher

L'ASSOMPTION, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer l'intention du gouvernement du Québec de renommer le Cégep régional de Lanaudière en l'honneur de Guy Rocher afin de souligner son apport exceptionnel au développement du réseau des cégeps et, plus largement, à l'accessibilité aux études supérieures. Pour l'occasion, elle était accompagnée du député de L'Assomption, François Legault.

Originaire de Berthierville, dans la région de Lanaudière, M. Rocher a été un membre influent de la commission Parent ayant mené à la création des cégeps. Le réseau d'enseignement collégial public forme aujourd'hui l'un des fondements de notre système d'éducation et contribue activement à la vitalité de nos régions.

La dénomination d'un cégep en l'honneur de M. Rocher représentera une marque de reconnaissance à la hauteur de son engagement pour l'accessibilité à l'enseignement supérieur et l'avancement de la société québécoise. Les étapes nécessaires pour officialiser le changement de nom proposé se poursuivent et se concluront dans les prochains mois.

Le gouvernement du Québec tient spécialement à remercier la famille de M. Rocher, qui a généreusement accepté que sa mémoire soit honorée et qui a donné son accord au projet.

Citations :

« Guy Rocher est une figure centrale de l'histoire du Québec moderne. Reconnu à juste titre comme "le père des cégeps", il a contribué à démocratiser les études supérieures et à instruire les Québécois partout sur notre territoire. Il est donc naturel de lui rendre hommage en renommant un cégep, qui plus est celui de sa région natale, en son honneur. Je remercie sincèrement la famille Rocher ainsi que la direction du Cégep régional de Lanaudière d'avoir appuyé ce projet. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Guy Rocher a fait trois contributions énormes à ce qu'est aujourd'hui la nation québécoise. D'abord, il a fait partie de la commission Parent, qui a amené la création du ministère de l'Éducation, du réseau des cégeps et de l'Université du Québec. Ensuite, il a fait un travail déterminant, avec Camille Laurin, pour élaborer la Charte de la langue française, la loi 101. Finalement, il a été un grand défenseur de la laïcité de l'État au Québec. On peut donc affirmer que Guy Rocher a joué un rôle décisif dans la longue histoire de la nation québécoise. On a tous le devoir de poursuivre son œuvre. »

François Legault, député de L'Assomption

« La Fédération des cégeps accueille avec émotion et reconnaissance la décision de renommer le Cégep régional de Lanaudière afin qu'il porte désormais le nom de Guy Rocher. Donner le nom du père des cégeps à un établissement collégial public rend hommage à l'immense héritage qu'il laisse au Québec et rappelle que les cégeps comptent parmi les plus grandes innovations sociales de notre histoire collective. Chaque jour, partout sur le territoire, les 48 cégeps poursuivent l'idéal qui l'animait : offrir une éducation publique accessible, humaine et ancrée dans les réalités des communautés. Ce geste de mémoire et de reconnaissance illustre que l'héritage de Guy Rocher demeure vivant et que la mission des cégeps continue d'être au cœur du projet collectif québécois. »

Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps

« À titre de sociologue de formation et de directrice générale du Cégep, je suis profondément touchée de voir notre institution associée à une figure aussi marquante que Guy Rocher. C'est à la fois un privilège et une responsabilité que nous accueillerons avec respect, en poursuivant son engagement pour une éducation accessible et porteuse de transformation sociale. Je tiens à remercier chaleureusement M. Legault, député de L'Assomption, ancien premier ministre et instigateur du projet, Mme Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi que les membres de la famille de M. Rocher pour cette reconnaissance qui marquera assurément de manière très positive l'histoire du Cégep régional de Lanaudière. Quel privilège pour notre organisation d'avoir été choisie pour porter ce nom! »

Geneviève Perreault, directrice générale du Cégep régional de Lanaudière

Renseignements supplémentaires :

Créé en 1998, le Cégep régional de Lanaudière regroupe trois constituantes situées à Joliette, à L'Assomption et à Terrebonne. Son siège social est situé à Repentigny.

Le Cégep offre une quarantaine de programmes et a accueilli en 2025-2026 plus de 7 700 étudiants dans ses trois constituantes.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]