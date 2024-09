Privatisation en santé : la CSN manifeste devant une clinique privée

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Plusieurs centaines de militantes et de militants de la CSN se sont rassemblés devant la clinique privée L'Accès pour manifester contre la privatisation croissante du réseau de la santé et des services sociaux ce midi à Drummondville.

« Qu'on travaille dans le réseau ou pas, la privatisation concerne tout le monde. Des entrepreneurs de la santé ont flairé la bonne affaire et s'enrichissent actuellement sur le dos de notre santé ! », s'insurge Pascal Bastarache, président du Conseil central Cœur du Québec-CSN.

Réunis en instance à Drummondville, des militants issus des milieux de la santé, de l'éducation, du commerce de détail et de l'hôtellerie ont notamment participé à la manifestation.

« Ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'une privatisation sournoise affecte de plus en plus les soins qu'on prodigue dans le réseau. Le travailleur ou la travailleuse d'agence qui vient pour quelques jours ne développe pas la même relation avec les patients que celui ou celle qui les côtoie depuis plusieurs années. La relation d'aide est avant tout une relation humaine, ça prend du temps à construire », illustre Caroline Senneville, présidente de la CSN, qui représente plus de 130 000 travailleuses et travailleurs du secteur.

L'adoption de la réforme Dubé consacre la centralisation extrême des pouvoirs au sein de l'agence Santé Québec et pave ainsi la voie à un nouvel élargissement du secteur privé. Cela accélérera l'effritement du secteur public au profit d'entreprises et des médecins-entrepreneurs.

Depuis quelques mois, la CSN s'organise partout à travers le Québec sous le signe de la campagne Pour un réseau vraiment public ! Elle lance cet automne une campagne d'affichage publicitaire ayant comme slogan Pas de profit sur la maladie, laquelle invite les Québécoises et les Québécois à visiter le site vraimentpublic.org et à joindre leur voix à la lutte pour un réseau vraiment public.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère syndicale, 438 882-1275 ou [email protected]