Privatisation des soins à domicile : la CSN tire la sonnette d'alarme

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La Commissaire à la santé et au bien-être réitère sa préférence pour le recours au privé dans le secteur du maintien à domicile lors d'une conférence à Québec ce matin ; position qui fait sourciller la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

« Ces derniers temps, on constate une ouverture croissante du gouvernement vers le recours au privé en santé. C'est inquiétant, surtout quand on sait que Mme Castonguay, qui devrait être une des gardiennes des principes d'universalité et de gratuité en santé, emboite le pas au ministère de la santé et des service sociaux ainsi qu'à la nouvelle agence de Santé Québec,, explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Dans le tome 4 du rapport Bien vieillir chez soi déposé en janvier, la Commissaire prétend que les Québécoises et les Québécois seraient prêts à payer pour obtenir des soins à domicile et prônent principalement le recours au privé. Ces déclarations sont trompeuses, selon la CSN, puisqu'elles ne se basent que sur une enquête menée en ligne.

« Mme Castonguay ne peut pas parler au nom des Québécoises et des Québécois sans avoir mené une consultation digne de ce nom. Pour vieillir dans la dignité, nos parents, les bâtisseurs du Québec, devraient tous avoir accès aux mêmes services, et ce, peu importe leur revenu, peu importe la grosseur de leur bas de laine», ajoute Mme Senneville.

Au lieu de normaliser encore plus le recours au privé et à la sous-traitance, le gouvernement devrait davantage valoriser le rôle des CLSC et de leurs professionnelles du secteur de l'aide à domicile, comme les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS), soutient la centrale syndicale. Les investissements publics dans le soutien à domicile permettent d'ailleurs de désengorger la première ligne ainsi que nos CHSLD, ajoute la CSN.

« Trop souvent invisibilisées par le gouvernement, ces femmes font un travail qui permet pourtant de garder des milliers de Québécois chez eux, tant que leur santé le permet », conclut la présidente.

Rappelons que le Québec investit peu en soutien à domicile comparativement au reste du Canada, et c'est encore pire quand l'on se compare avec de nombreux pays de l'OCDE. Alors que la population vieillit, un virage majeur vers un véritable programme universel et public de prise en charge des personnes vivant des pertes d'autonomie s'impose.

