PGIRE 2026-2050 : Le succès du plan énergétique du Québec passera par l'accélération des projets et l'allègement réglementaire, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit du lancement du premier Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) qui devrait offrir davantage de prévisibilité aux entreprises qui font face à la fin des surplus d'énergie et aux hausses de tarifs des dernières années. Le succès du PGIRE dépendra des actions conséquentes que le prochain gouvernement devra mettre en place, incluant l'accélération des projets et l'allègement des règles qui freinent l'adoption des innovations et l'exploitation du plein potentiel énergétique du Québec.

« Pendant le débat sur la réforme du secteur énergétique en 2024 et 2025, la FCCQ recommandait que l'on se dote enfin d'un plan qui intègre toutes les différentes formes d'énergie produites et consommées au Québec. Toutes les entreprises consomment de l'énergie dans le cadre de leurs opérations et elles ont besoin de prévisibilité dans ce domaine. Elles doivent savoir quelles formes d'énergie seront disponibles dans les prochaines années, dans leur région et à quel tarif, pour évaluer la rentabilité de leurs projets d'expansion », a indiqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Le PGIRE 2026-2050 fixe des cibles ambitieuses en matière d'efficacité énergétique et d'augmentation de la production, tant dans le cadre du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec que des autres producteurs. Les entreprises s'attendent maintenant à davantage de détails sur le développement accéléré des différentes filières comme l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, le stockage, le gaz naturel renouvelable, l'hydrogène vert et les nouvelles technologies nucléaires.

Pour être cohérent avec les orientations établies dans le PGIRE, le gouvernement élu le 5 octobre prochain devra notamment :

Réduire et respecter les délais d'autorisation environnementale des projets

Alléger la réglementation pour favoriser une diversité de formes d'énergie ainsi que l'émergence de nouvelles innovations

Un scénario de demande insuffisant

La FCCQ déplore que le gouvernement ait basé le PGIRE sur une baisse hypothétique de la demande énergétique de 496 TWh en 2022 à 470 TWh en 2050. Un scénario de maintien ou même de hausse de la demande devrait être privilégié pour mettre fin au manque d'énergie disponible que les entreprises du Québec vivent depuis quelques années.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Sarah Veilleux-Poulin, Directrice des communications et relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 514 442-9530, [email protected]