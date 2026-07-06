L'allègement règlementaire doit devenir une priorité électorale, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère l'importance de faire de la réduction du fardeau règlementaire des entreprises une priorité de tous les partis politiques en 2026. La nouvelle Politique nationale sur l'allègement réglementaire et administratif envers les entreprises, annoncée aujourd'hui par le ministre Bernard Drainville, succède à d'autres politiques et plans d'action dont les résultats concrets se font toujours attendre, selon la FCCQ.

« Nos entreprises sont écrasées par des années d'accumulation de tarifs, de taxes, d'impôts, de règlements et de délais bureaucratiques qui freinent notre productivité et notre capacité d'investir et d'innover. Pour que la nouvelle Politique annoncée aujourd'hui donne de véritables résultats, elle devra déboucher sur des actions rapides et plus ambitieuses de la part du gouvernement qui sera en place après les élections du 5 octobre. Le réseau des chambres de commerce a fait de la réduction du fardeau règlementaire l'une de ses sept priorités électorales et demande donc à tous les partis politiques de s'engager en ce sens », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ accueille positivement la volonté de centraliser en un seul endroit, dans la Zone entreprise, l'ensemble des démarches administratives des entreprises, comme elle en avait déjà fait la demande.

Pour changer la donne en matière d'allègement règlementaire, la FCCQ recommande d'autres mesures-phares, à commencer par:

Intégrer l'exigence du « deux pour un » à la mission officielle de tous les ministères et organismes, telle que définie dans leur Loi constitutive.

Mettre sur pied un guichet unique permanent et interministériel de « bac à sable réglementaire », sur le modèle de France Expérimentation.

Ces demandes font partie des priorités électorales 2026 de la FCCQ et du réseau des chambres de commerce, rendues publiques le 9 juin dernier.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Sarah Veilleux-Poulin, Directrice, Communications et relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), 514 442-9530, [email protected]