PRIORITÉS ÉCONOMIQUES 2025 - INVESTIR DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER, UN LEVIER POUR L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Avec la rentrée parlementaire viennent les consultations pré budgétaires en vue du budget 2025-2026. Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à réitérer les grandes priorités économiques pour les manufacturiers du Québec.

Les pressions actuelles secouent les économies québécoise et canadienne, que ce soit l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, les coûts de l'électricité ou les défis liés à la fluidité des chaînes logistiques. En plus de ces défis, le contexte politique américain et le retour à la Maison Blanche de Donald Trump affectera nécessairement le climat d'affaires de nos entreprises, dont le principal marché d'exportation est les États-Unis.

Pour traverser ces perturbations, le gouvernement du Québec doit s'assurer de créer un environnement d'affaires positif pour le secteur manufacturier et s'assurer de soutenir les entreprises des meilleures façons possibles. Dans le contexte actuel, cela signifie de les aider à passer à travers la vague des tarifs douaniers, par des mesures qui permettent d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises.

Nous présenterons au ministre des Finances des solutions ciblées sous cinq recommandations afin d'atteindre nos objectifs :

De l'aide à court terme pour soutenir les entreprises manufacturières qui vivent les contre-coups des tarifs douaniers

-- La mise en place d'un programme d'aide ciblé pour les entreprises directement touchées par les tarifs douaniers.

Favoriser l'innovation pour augmenter la productivité

-- Bonifier les crédits d'impôt à la recherche et le développement afin de les rendre remboursables.

-- Augmenter le taux de crédit du C3i.

-- S'assurer que le programme ESSOR soit renfloué pour répondre aux besoins des entreprises.

Soutenir le recrutement de travailleurs

-- Exclure le secteur manufacturier des nouvelles règles limitant l'arrivée de travailleurs étrangers temporaires.

-- Soutenir activement la formation dans les métiers prioritaires du manufacturier.

-- Investir dans la francisation des personnes immigrantes.

De l'électricité en quantité suffisante et à un prix compétitif

-- S'assurer que les tarifs d'électricité demeurent compétitifs.

-- Prioriser les entreprises déjà établies au Québec dans l'octroi des blocs d'électricité.

Soutenir activement les produits fabriqués au Québec

-- Favoriser les entreprises établies au Québec dans les contrats publics.

« Nos manufacturiers font face à une tempête parfaite : inflation, manque de main-d'œuvre, tarifs douaniers et incertitudes énergétiques. Face aux défis actuels, la productivité et la compétitivité de nos manufacturiers doivent être au cœur des priorités économiques. En investissant dans l'innovation, la formation et des mesures de soutien adaptées, le gouvernement a l'occasion de renforcer la résilience du secteur et d'assurer une croissance durable pour l'économie québécoise. » - Julie White, présidente-directrice générale de MEQ

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

