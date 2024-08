Prioriser l'achat des produits locaux - 3 M$ aux Produits du Québec pour la poursuite de son expansion

QUÉBEC, le 28 août 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, est fier d'accorder une aide financière de 3 millions de dollars à l'organisme Les Produits du Québec (LPDQ) pour soutenir son fonctionnement et son développement. LPDQ portera une attention particulière à la création de partenariats avec les grandes chaînes de détail, les places de marchés virtuelles internationales ainsi que les associations sectorielles et les organismes de développement économique d'ici. En date d'aujourd'hui, près de 70 000 produits ont été vérifiés par LPDQ.

Pour en faire l'annonce, le ministre Skeete et Mme Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec, ont visité Masdel, l'entreprise québécoise derrière les accessoires Sac Magique et Supporo, qui ont chacun obtenu l'une des trois marques de certification de la famille Les Produits du Québec.

« Les Produits du Québec, c'est un véritable moteur pour notre économie. En achetant local, nous soutenons nos entreprises, créons des emplois durables et réduisons notre empreinte carbone. L'achat local est essentiel pour un avenir plus vert et prospère. C'est pourquoi, en tant que gouvernement, nous sommes fiers de continuer à soutenir Les Produits du Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les Produits du Québec sont ravis de recevoir cet appui du gouvernement du Québec, qui témoigne de son engagement pour la valorisation de l'achat local et de sa confiance envers notre organisme. Cette aide financière est un véritable catalyseur pour notre mission, qui consiste à mettre en valeur l'excellence des produits québécois non alimentaires et à stimuler l'économie locale. Avec ce soutien, nous pourrons accélérer notre croissance et permettre de repérer davantage de produits vérifiés là où les Québécois prennent leurs décisions d'achats. »

Elfi Morin, directrice générale, Les Produits du Québec

« Une majorité de Québécoises et de Québécois affirment qu'ils souhaiteraient choisir plus de produits d'ici. Pour cela, il faut pouvoir les différencier des autres et mieux les identifier. Masdel est fière de répondre à cet objectif avec ses gammes Sac Magique et Supporo vérifiées par Les Produits du Québec. Cette mission de mise en valeur des produits locaux aide les consommateurs à faire leur choix au quotidien. »

Jennifer Neveu, directrice marketing, Masdel

L'organisme à but non lucratif Les Produits du Québec a été fondé en 2021 avec le soutien du gouvernement du Québec afin d'encourager l'économie d'ici. Il a lancé la famille de marques de certification Les Produits du Québec en avril 2022 pour faciliter le repérage des produits et des fournisseurs d'ici par les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir et de favoriser l'achat local.

Au 30 juin 2024, l'organisme LPDQ avait recruté 168 entreprises manufacturières, vérifié 66 142 produits et signé des ententes de partenariat majeures avec 14 détaillants ambassadeurs, dont le Groupe Jean Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Walmart, ainsi qu'avec la place de marché virtuelle internationale Amazon Canada.

Dans le cadre du Plan budgétaire de mars 2022, le gouvernement du Québec a accordé une enveloppe de 20 millions de dollars sur trois ans afin d'encourager la production québécoise et l'achat local. Cette enveloppe doit entre autres soutenir des projets favorisant le repérage, la promotion ainsi que l'achat en ligne et de proximité des produits et services québécois.

Depuis 2001, Masdel distribue et développe des gammes exclusives de marques de produits de santé et de beauté pour le marché canadien, notamment la compresse chaud/froid Sac Magique (Fabriqué au Québec) et les bas de contention Supporo (Conçu au Québec), certifiés par Les Produits du Québec.

