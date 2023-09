Priorisation des demandes syndicales - La FAE tend la main au gouvernement Legault

QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Devant la nécessité de mettre rapidement en place des solutions porteuses, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) présente ce matin la priorisation de ses demandes syndicales à la table de négociation.

L'objectif de cette priorisation est évident : tendre la main aux vis-à-vis de la table de négociation afin d'arriver à un règlement qui respecte et valorise la profession enseignante. La FAE demeure toutefois convaincue que son cahier de demandes original était raisonnable et surtout porteur de véritables solutions pour l'avenir de la profession enseignante.

La priorisation des demandes des enseignantes et enseignants est sans équivoque et la conjoncture le confirme. D'entrée de jeu, il est primordial de se concentrer sur les demandes en lien avec la composition de la classe. Pour la FAE, il est plus que temps d'instaurer un mécanisme qui régule l'hétérogénéité et le nombre d'élèves en difficulté dans une classe. À l'heure actuelle, tant les profs que les élèves en souffrent.

Il s'avère également essentiel de bonifier les conditions salariales des enseignantes et enseignants du secteur public afin de rejoindre la moyenne canadienne et de les indexer à l'inflation afin d'éviter un appauvrissement collectif des personnes qui enseignent dans les établissements scolaires.

« Nous croyons qu'il est crucial de prioriser nos demandes pour en venir rapidement à une entente avec le gouvernement afin que les nouvelles dispositions puissent s'appliquer le plus rapidement possible, idéalement pour la rentrée 2024. Parmi les priorités se retrouvent également l'amélioration des conditions de travail actuelles et l'allègement de la tâche enseignante. Offrir aux profs de meilleures conditions pour exercer leur métier tout en ayant des conditions salariales décentes est la seule façon d'attirer de nouvelles personnes enseignantes dans la profession. », déclare Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

La priorisation des demandes syndicales comporte aussi l'ajout de classes d'accueil pour les élèves issus de l'immigration et de classes spécialisées pour les élèves handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), la conciliation travail-famille-vie personnelle, l'accès au télétravail (autre que le temps d'enseignement), des mécanismes pour contrer la précarité enseignante, les accès aux congés (de maladie, parentaux et autres) et l'accès à la retraite progressive pour une durée de sept ans.

« Cette priorisation des demandes par la FAE a été transmise ce matin à la table de négociation et nous attendons un engagement ferme de la part du gouvernement pour améliorer de façon significative les conditions de travail et d'exercice des enseignantes et des enseignants. Le statu quo est intenable » a déclaré le vice-président à la négociation de la Fédération, Daniel Gauthier. « Avec la rentrée que nous venons de vivre, nous devons améliorer substantiellement les conditions de travail des profs et régler la négociation au plus vite. Cette priorisation est une main tendue vers le gouvernement. Celui-ci n'a d'autre choix que de s'entendre rapidement avec nous pour confirmer que l'éducation est sa réelle priorité » a quant à elle déclaré Mélanie Hubert.

Le document complet de priorisation sera disponible sur le site Web de la Fédération dès midi aujourd'hui, le 7 septembre.

