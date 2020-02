Printemps numérique - La Ville accorde 500 000 $ pour la semaine numérique de Montréal et les événements Intersection

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a accordé une contribution financière maximale de 500 000 $ sur 2 ans au Printemps numérique. Ce montant vise à soutenir la réalisation de connecte : La Semaine numérique et les événements Intersections en 2020 et 2021.

« Cet événement, dont tout un volet concerne la ville du futur cette année, est maintenant reconnu comme un rendez-vous incontournable. Il consolide Montréal comme métropole du numérique et de la créativité en Amérique du Nord et permet de faire rayonner Montréal à l'échelle internationale. Ce rendez-vous favorise aussi l'attraction de talents, en plus d'encourager la transition numérique des entreprises et de stimuler des projets de recherche », a souligné le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

connecte vise à aborder le champ numérique de façon transversale, à travers ses impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux dans divers secteurs d'activités.

Cette année, l'événement se tiendra du 19 au 24 mai. Il aura pour thématiques : la ville du futur, la cybersécurité et l'identité numérique, l'IA, l'industrie 4.0 et l'IoT (l'internet des objets), les nouvelles tendances et les enjeux en matière de FinTech, ainsi que la créativité. Il accueillera d'ailleurs, dans le cadre de ce dernier volet, le 26e Symposium international sur l'art électronique (ISEA), qui portera sur l'examen de la résurgence de la sentience.

Les projets Intersections, au nombre de deux par année, porteront sur les transformations numériques dans les secteurs d'activité culturelle, sociale et économique. Le premier, prévu en 2020, se déroulera le 17 mars et sera consacré au développement durable. Il réunira un panel d'experts de divers secteurs afin d'ouvrir le débat sur les transitions écologique et numérique en matière de développement durable. Il débutera avec une présentation de Bianca Tomazeli, conseillère en innovation numérique de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 925-0884; Renseignements : Fabienne Papin, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-1291