« Le couvert de neige est actuellement bien garni dans le sud du Québec, ce qui va permettre de profiter des sports d'hiver pendant encore quelques semaines. Tout comme durant cet hiver, le Québec devrait aussi éviter les extrêmes de températures permettant une transition en douceur vers l'été », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Voici plus de détails sur les conditions attendues à travers le pays ce printemps :

Ontario et Québec - Un printemps rassurant est attendu pour ces deux provinces avec des températures près ou légèrement au-dessus des normales de saison. Contrairement aux dernières années, on ne prévoit pas que la saison se mettra sur pause pour plusieurs semaines.

Quelques bonnes tempêtes printanières apporteront des précipitations supérieures à la normale pour les Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent. En revanche, le nombre de journées avec des précipitations se situera entre 35 et 45 jours, soit près des normales.

Avec présentement un faible contenu en eau dans le couvert de neige, le risque d'inondations est plutôt mineur pour le printemps 2021.

Ailleurs au Canada - Le printemps débutera lentement pour la Colombie-Britannique, ce qui se traduira par un excellent ski de printemps, mais aussi un risque élevé d'inondations lorsque le temps doux fera son arrivée plus tard en avril. Ce scénario de printemps plutôt tardif se fera aussi ressentir dans les Prairies. Les températures sous les normales attendues ne seront pas aussi extrêmes que celles qui ont été vécues en février pour cette région où des records historiques de froid ont été observés.

Du côté des provinces de l'Atlantique, tout comme pour l'hiver, les températures continueront d'être au-dessus des normales. Quelques bonnes tempêtes toucheront la région, sans toutefois amener des quantités anormalement élevées. Comme le couvert de neige est actuellement inférieur à la normale, la menace d'inondations printanières est faible.

MétéoMédia : Aperçu du printemps 2021 Régions Aperçu des températures Aperçu des précipitations Colombie-

Britannique Sous les normales. Au-dessus des normales, sauf pour

le nord de la province qui sera près

des normales. Alberta Sous les normales. Près des normales. Saskatchewan Sous les normales, sauf pour l'extrême

sud et nord de la province qui seront

près des normales. Près des normales. Manitoba Sous les normales, sauf pour le sud et

le nord de la province qui seront

près des normales. Près des normales. Ontario Près des normales, sauf pour le nord

de la province qui sera sous les

normales. Au-dessus des normales, sauf pour

le nord de la province qui sera près

des normales. Québec Près des normales, sauf pour l'est de

la province qui sera au-dessus des

normales. Au-dessus des normales, sauf pour

le nord de la province qui sera près

des normales. Les Maritimes et

Terre-Neuve-et-

Labrador Au-dessus des normales. Près des normales, sauf pour le

Nouveau-Brunswick qui sera au-

dessus des normales. Yukon, Territoires du

Nord-Ouest et

Nunavut Près des normales, sauf pour le sud du

Yukon qui sera sous les normales. Près des normales.

Pour tous les détails de l'Aperçu du printemps, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, visitez www.meteomedia.com/printemps.

Dès 8 h 30, le lundi 1er mars, nos experts météo Réjean Ouimet, Patrick de Bellefeuille, André Monette et Véronique Saumure répondront à toutes vos questions printanières en direct sur la page Facebook de MétéoMédia.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp . est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

