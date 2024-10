Cette offre innovante combine les saveurs préférées des fans dans une collation en forme

de nœud papillon, offerte disponible dans un nouveau format en sachet.

TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Pringles®, la collation préférée des Canadiens, vient de lancer une toute nouvelle façon de savourer ces délicieuses croustilles avec le lancement de Pringles® Mingles™, la toute première offre soufflée de la marque. Les Pringles® Mingles™ offrent une expérience gonflée, délicieuse et savoureuse dans un nouveau format d'emballage à partager.

Les nouveaux soufflés Pringles® Mingles™ sont croustillants à l'extérieur et légers et aériens à l'intérieur, et chaque croustille en format de bouchée présente une forme de noeud papillon, inspirée de l'emblématique Mr. P. Attirant les papilles de tous les groupes démographiques, les Pringles® Mingles™ sont idéaux pour toutes les occasions de collation.

Les Pringles® Mingles™ sont disponibles en trois saveurs uniques :

Pringles® Mingles™ saveur Cheddar et crème sure : Des notes de fromage cheddar riche se mélangent harmonieusement à des notes de crème sure crémeuse et acidulée pour créer une combinaison de saveurs délicieuses et piquantes. Les amateurs en redemanderont assurément.

: Des notes de fromage cheddar riche se mélangent harmonieusement à des notes de crème sure crémeuse et acidulée pour créer une combinaison de saveurs délicieuses et piquantes. Les amateurs en redemanderont assurément. Pringles® Mingles™ saveur Cheddar blanc fort et ranch : La saveur du cheddar blanc fort rencontre des notes de babeurre épicé et de sauce ranch aux herbes, créant un équilibre parfait entre le goût fromager et le piquant dans chaque bouchée.

: La saveur du cheddar blanc fort rencontre des notes de babeurre épicé et de sauce ranch aux herbes, créant un équilibre parfait entre le goût fromager et le piquant dans chaque bouchée. Pringles® Mingles™ saveur Cornichons à l'aneth et ranch : Le piquant du cornichon et l'aneth se mêle au babeurre et aux notes herbacées de la saveur Ranch pour une expérience gustative délicieuse.

« Pringles® est une collation canadienne emblématique et nous avons hâte que les amateurs ravissent leurs papilles avec les soufflés Pringles® Mingles™, la nouvelle innovation de Kellanova », a déclaré Nicole Gawen, VP Marketing, Kellanova. « Cette collation légère, aérée et croustillante mêle les saveurs préférées des amateurs, et le nouveau format à partager facilite le partage avec les amis et la famille, que ce soit à la maison en regardant un grand match, lors d'une fête ou sur le pouce. »

Les collations Pringles® Mingles™ sont maintenant en vente chez les grands détaillants dans tout le Canada.

Visitez https://www.pringles.com/ca/fr/recherche-de-saveurs/mingles.html pour plus de détails.

À propos de Kellanova

Kellanova (NYSE : K) est un leader mondial des collations, des céréales et nouilles internationales, et des aliments surgelés en Amérique du Nord, avec un héritage de plus de 100 ans. Propulsée par des marques distinctes telles que Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg's Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops®, et plus encore, la vision de Kellanova est de devenir la puissance mondiale la plus performante en matière de collations, en libérant tout le potentiel de nos marques distinctes et de nos collaborateurs passionnés. Notre chiffre d'affaires net pour 2023 était de 13 milliards de dollars.

Chez Kellanova, notre objectif est de créer des jours meilleurs et de veiller à ce que tout le monde ait une place à table grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nous nous engageons à promouvoir un accès durable et équitable à l'alimentation en nous attaquant au carrefour de la faim, de la durabilité, du bien-être, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Notre objectif est de créer des jours meilleurs pour 4 milliards de personnes d'ici la fin de 2030 (sur la base de 2015). Pour obtenir des informations plus détaillées sur nos engagements, notre approche pour atteindre ces objectifs et notre méthodologie, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : https://www.kellanova.ca/fr_CA/accueil.html

