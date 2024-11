La mascotte de Pringles®, M. P, adopte la tradition Movember en rasant sa moustache emblématique via les réseaux sociaux de la marque pour contribuer à sensibiliser

TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Pringles® Canada s'associe à Movember, le principal organisme caritatif mondial de santé masculine, pour contribuer à sensibiliser et à susciter un dialogue constructif sur la santé mentale des hommes. Pendant le mois de Movember, Pringles® fera un don pouvant atteindre 50 000 $ et lancera une campagne engageante sur les réseaux sociaux pour favoriser des conversations constructives sur la santé mentale des hommes.



Ensemble, Pringles® et Movember « ouvrent » des discussions importantes grâce à la promotion de l'outil Movember Conversations, une plateforme interactive gratuite conçue pour aider les gens à améliorer leurs compétences en matière de santé mentale. L'outil en ligne utilise une approche guidée par modules pour aborder des conversations difficiles pertinentes dans le monde d'aujourd'hui, couvrant des sujets tels que la perte d'emploi, l'isolement social et les pressions familiales. L'année dernière, le partenariat entre Pringles® et Movember a généré près de 40 000 clics pour Movember Conversations, soulignant à quel point les Canadiens sont motivés à aider leurs proches dans le besoin et à favoriser des discussions significatives sur la santé mentale. Pour en savoir plus, consultez l'outil Movember Conversations de cette année : https://conversations.movember.com/fr/pringles-campaign-2024/



« Que ce soit pour soutenir un ami ou un partenaire, nous sommes ravis de promouvoir l'outil Movember Conversations pour offrir aux gens des moyens accessibles pour naviguer des discussions souvent difficiles sur la santé mentale », déclare Nicole Gawen, responsable du marketing et du bien-être au Canada chez Kellanova Canada. « Pringles® est conçu sur des bases de connections avec les autres par le biais d'expériences partagées et cela prend vie dans notre partenariat continu avec Movember, soulignant notre engagement à soutenir le bien-être mental et la santé dans les communautés canadiennes. »



En plus de son don, Pringles® a lancé le mois de novembre en rasant la moustache emblématique de sa mascotte bien-aimée, M. P, comme on peut le voir en exclusivité sur les réseaux sociaux de la marque.



« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Pringles® et bien sûr, la participation de M. P à la longue tradition Movember de se raser la moustache », déclare Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. « En faisant la promotion de Movember Conversations, ce partenariat aide Movember à continuer de faire tomber les stigmats entourant la santé mentale et à fournir aux gens des outils utiles pour favoriser des conversations difficiles, mais essentielles, qui font une différence dans la vie des hommes partout au Canada. »



Les personnes intéressées à soutenir M. P dans son parcours Movember peuvent faire un don ici.



À propos de Movember

Depuis 2003, Movember a remis en question le statu quo, bouleversé la recherche sur la santé des hommes et transformé la façon dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Avec l'aide de son réseau mondial de sympathisants, l'organisme a recueilli plus de 1,3 milliard de dollars pour la santé des hommes, finançant plus de 1 300 projets de santé masculine dans le monde entier, y compris certains des plus grands registres du cancer de la prostate au monde. Movember s'engage à faire progresser ce travail en lançant de nouvelles recherches, en soutenant des traitements de pointe, en promouvant des comportements sains et en plaidant pour des soins de santé sensibles au genre qui répondent mieux aux besoins uniques des hommes. En améliorant la santé des hommes, nous pouvons avoir un impact profondément positif sur les hommes, leurs familles et leurs communautés.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur Movember.com



À propos de Kellanova

Kellanova (NYSE : K) est un leader mondial des collations, des céréales et nouilles internationales, et des aliments surgelés en Amérique du Nord, avec un héritage de plus de 100 ans. Propulsée par des marques distinctes telles que Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg's Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops®, et plus encore, la vision de Kellanova est de devenir la puissance mondiale la plus performante en matière de collations, en libérant tout le potentiel de nos marques distinctes et de nos collaborateurs passionnés. Notre chiffre d'affaires net pour 2023 était de 13 milliards de dollars.



Chez Kellanova, notre objectif est de créer des jours meilleurs et de veiller à ce que tout le monde ait une place à table grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nous nous engageons à promouvoir un accès durable et équitable à l'alimentation en nous attaquant au carrefour de la faim, de la durabilité, du bien-être, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Notre objectif est de créer des jours meilleurs pour 4 milliards de personnes d'ici la fin de 2030 (sur la base de 2015). Pour obtenir des informations plus détaillées sur nos engagements, notre approche pour atteindre ces objectifs et notre méthodologie, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : kellanova.ca

