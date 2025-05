Primes bloquées par un fiasco informatique - La FIQ réclame réparation pour les professionnelles en soins

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ réagit avec colère et consternation au rapport d'audit dévoilant le dérapage monumental du projet SIFARH, le nouveau système de paie du réseau de la santé. Alors que le gouvernement multiplie les dépassements de coûts - plus de 430 M$ dépensés pour un système qui n'arrive même pas à verser correctement les primes prévues aux professionnelles en soins -, ces dernières continuent de payer le prix d'une gestion chaotique.

« Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de priorités. Les professionnelles en soins ont signé leur convention collective en décembre dernier, et plusieurs n'ont toujours pas reçu les primes qui leur sont dues. Pendant ce temps, le gouvernement s'enlise dans un autre gouffre financier qui risque de frôler le milliard. C'est indécent », dénonce Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Le projet SIFARH, vendu comme une solution aux problèmes de gestion et de paie dans le réseau, se transforme en un fiasco prévisible, sur le modèle du tristement célèbre SAAQclic. Loin de moderniser le réseau, il en accentue les dysfonctionnements, avec des retards de plusieurs années et des budgets qui explosent.

Les ratés du système informatique ont des répercussions très concrètes pour les professionnelles en soins. Malgré l'entente signée depuis plus de cinq mois, plusieurs primes négociées ne sont toujours pas versées. Ces délais inacceptables minent la confiance envers le ministère de la Santé et Santé Québec, et démontrent de façon éclatante le manque de respect envers l'expertise des professionnelles en soins, pourtant essentielles au bon fonctionnement du réseau.

« À chaque cafouillage, c'est la même rengaine : le gouvernement promet des économies et de l'efficacité, mais les professionnelles en soins attendent, s'épuisent et doivent se battre pour faire respecter leurs droits. Ce n'est plus de l'inefficacité, c'est du mépris », ajoute Julie Bouchard.

La FIQ exige des mesures immédiates. Elle réclame en priorité le versement intégral et rétroactif des primes dues aux professionnelles en soins, avec les intérêts qui s'imposent, puisqu'il est inacceptable qu'elles attendent encore leur dû.

« On demande aussi des comptes clairs et honnêtes sur le fiasco financier du projet SIFARH. On parle de centaines de millions partis en fumée, et ça, c'est inacceptable. Le gouvernement doit arrêter de lancer l'argent par les fenêtres et revoir d'urgence ses priorités. Cet argent-là, il devrait d'abord servir à aider les gens sur le terrain, celles qui tiennent le réseau à bout de bras. Chaque dollar gaspillé dans un projet mal géré, c'est un dollar de moins pour mieux soigner, mieux accueillir, et surtout, pour donner des conditions de travail décentes aux professionnelles en soins », conclut la présidente.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Philippe Desjardins, conseiller aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Cellulaire : 581 995-0762, [email protected]