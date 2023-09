La production originale canadienne d'Amazon sera projetée au Festival international du film de Toronto, au Festival international du film de Calgary, au Festival international du film de Vancouver, au Festival international du film de l'Atlantique et au Festival international du film Cinéfest Sudbury, avant d'être lancée en exclusivité sur Prime Video le 10 octobre.

Elle présente des entrevues avec des Canadiens touchés par la gentillesse et la créativité de Mr. Dressup, dont Eric McCormack, Graham Greene, les Barenaked Ladies, Jonathan Torrens, Paul Sun-Hyung Lee, Andrew Phung, Bruce McCulloch, Scott Thompson, Bif Naked, Peter Mansbridge, Yannick Bisson et Michael J. Fox

TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Prime Video a annoncé aujourd'hui la date de la première et a dévoilé la bande-annonce du documentaire Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe, fondé sur la vie et la carrière du légendaire animateur canadien pour enfants Ernie Coombs, ou Mr. Dressup, comme l'appellent plus couramment ses millions d'admirateurs. Racontant des récits inédits et l'histoire unique de l'un des héritages les plus précieux du Canada, Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe sera lancé exclusivement sur Prime Video le 10 octobre. Mr Dressup: The Magic of Make-Believe est le dernier ajout à la sélection offerte aux membres Prime. Au Canada, ces membres profitent d'économies, de commodité et de divertissement, le tout au moyen d'un seul abonnement pour seulement 9,99 $ par mois, ou 99,99 $ par année s'ils optent pour le forfait à valeur accrue.

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Trailer Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (Groupe CNW/Amazon Canada)

Le long métrage documentaire raconte les origines et l'histoire de l'émission pour enfants préférée du Canada, Mr. Dressup, qui a bâti un héritage de gentillesse, de patience, d'inclusion et de créativité tout au long de ses quelque 4 000 épisodes diffusés sur les ondes de la Société Radio-Canada (SRC) pendant 29 ans. Avec des images et des entretiens inédits, le documentaire révèle les deux passions d'Ernie Coombs : offrir du divertissement empreint d'un émerveillement et d'une gentillesse enfantins, et passer du temps avec sa femme et sa famille, qui constituaient son système de soutien et étaient ses plus grands admirateurs. De ses premiers jours de travail avec Fred Rogers à sa remarquable collaboration créative avec la marionnettiste Judith Lawrence (voix et créatrice de Casey et de Finnegan), en passant par les luttes pour le financement de la série emblématique et par sa deuxième tournée des campus universitaires, le documentaire montre les hauts et les bas de la force créative qui a aidé à élever les enfants canadiens pendant plus de quatre décennies.

Le documentaire est produit par marblemedia en association avec Hawkeye Pictures et la SRC, avec la participation financière du Shaw Rocket Fund, du Fonds d'Ontario Créatif pour la production cinématographique et du Rogers Documentary Fund. Produit par Mark Bishop, Matt Hornburg et Aeschylus Poulos, le documentaire est réalisé par Rob McCallum (Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe, Missing Mom) et écrit par McCallum et Jordan Christopher Morris. Les ventes internationales sont gérées par Distribution360 (D360).

Le documentaire s'ajoute à la liste des séries canadiennes originales d'Amazon, dont The Kids in the Hall, Le lac, Le Village de Three Pines, La victoire sinon rien : les Maple Leafs de Toronto, LOL : Qui rira le dernier? et The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith. Depuis 2015, Amazon Studios a commandé plus de 40 séries et films originaux d'Amazon au Canada, dont Le maître du haut château et Upload en Colombie-Britannique, The Boys, Reacher et The Expanse en Ontario, Tales from the Loop au Manitoba et des parties de Jack Ryan de Tom Clancy et Les voyeurs au Québec.

