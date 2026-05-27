La NBA débarque sur Prime Video Canada en octobre prochain dans le cadre d'un accord mondial de 11 ans ; la saison de la WNBA est en cours

Les contenus internationaux de Prime Video viennent compléter l'offre de divertissement proposée aux abonnés canadiens

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MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Prime Video a annoncé aujourd'hui sept nouvelles séries originales canadiennes et des retours attendus lors de son Amazon Upfront 2026. La programmation comprend notamment la nouvelle série de hockey Hometown Giants avec Michael Bublé et Drew Scott; une compétition d'aventure en plein air Surrender (titre de travail) animée par Scott McGillivray; la docu-série true crime The Pig Farm Killer: Robert Pickton (titre de travail); ainsi que des productions originales francophones, dont la téléréalité Complètement dans le champ (Heels in the Hay) et le documentaire Opération déception. Prime Video a également confirmé le retour de LOL : Qui rira le dernier?, animé par Patrick Huard, pour une cinquième saison, ainsi qu'une édition spéciale Halloween.

Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche: Young Farts Trailer Parts, Hometown Giants, Opération déception, LOL: Qui Rira Le Dernier? saison 4, et Robert Pickton: The Pig Farm Killer (titre provisoire) (Groupe CNW/Amazon Canada Fulfillment Services, ULC)

Prime Video a également dévoilé les bandes-annonces de Young Farts Trailer Parts, produit par Jacob Tierney et dont la sortie est prévue le 17 juillet, ainsi que de Opération déception. Ces titres viennent s'ajouter à la liste des blockbusters internationaux à venir, tels que Ellie et God of War, aux retransmissions sportives en direct, notamment la NBA sur Prime, aux abonnements complémentaires et aux milliers de titres disponibles à la location ou à l'achat, renforçant ainsi la position de Prime Video en tant que plateforme de divertissement tout-en-un pour les abonnés canadiens.

« Notre catalogue de productions originales reflète exactement le type d'histoires que Prime Video souhaite raconter : des récits audacieux, surprenants et résolument canadiens », a déclaré Brent Haynes, à la tête des productions originales internationales pour le Canada chez Amazon MGM Studios. « Qu'il s'agisse de Michael Bublé et Drew Scott qui accompagnent de jeunes joueurs dans leur rêve d'atteindre la LNH, d'une série de survie intense qui renverse les attentes et pousse les participants à leurs limites, tant physiques que morales, ou encore d'une enquête qui révèle la vérité derrière la traque d'un tueur en série, chacun de ces projets est ancré dans une perspective canadienne unique. Nous investissons dans des créateurs et des formats authentiques, capables de trouver un écho ici comme auprès du public du monde entier. »

« Tout ce que nous faisons chez Prime Video commence par nos abonnés : identifier ce qu'ils aiment, ce qu'ils recherchent et où nous pouvons leur proposer quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs », a déclaré Mark Shopiro, à la tête de Prime Video Canada. « Les clients canadiens veulent voir leurs histoires reflétées à l'écran, et chaque titre de cette sélection a été conçu dans cet esprit. En combinant des productions originales mondiales, des événements sportifs en direct, des films et séries acquis, ainsi que des abonnements complémentaires donnant accès à encore plus de contenu, nous construisons une destination de divertissement complète que les Canadiens choisissent en priorité. »

Parmi les artistes présents sur scène lors de l'Amazon Upfront 2026 (Canada) figuraient Charlie Vickers (Sauron) de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, Michael Bublé et Drew Scott de Hometown Giants, Scott McGillivray de Surrender (titre de travail), Jacob Tierney, Jagger et Dawson Glowatsky de Young Farts Trailer Parts, Kyle Lowry, analyste pour NBA on Prime et champion NBA, ainsi que l'animateur Taylor Rooks de NBA on Prime.

PROGRAMMATION ORIGINALE CANADIENNE 2026-2027

Complètement dans le champ (Heels in the Hay)

Un groupe de créateurs de contenu urbains s'installe à la campagne pour vivre une expérience loin de leur quotidien et de la frénésie de la ville. Travail physique, choc culturel et rivalités explosives les attendent dans cette nouvelle téléréalité francophone de sept épisodes produite par Trio Orange pour Amazon MGM Studios. Les détails concernant l'animateur et les participants seront annoncés ultérieurement.

Hometown Giants

Michael Bublé et Drew Scott plongent dans l'univers imprévisible du hockey junior en tant que copropriétaires des Giants de Vancouver où de jeunes joueurs en quête d'une chance de rejoindre la LNH sont confrontés à une pression constante, à des sacrifices et à des décisions qui changeront leur vie -- sachant que chaque entraînement, chaque passage sur la glace et chaque choc pourrait sceller leur avenir. Cette série de six épisodes, produite par Scott Brothers Entertainment pour Amazon MGM Studios sera diffusée en exclusivité sur Prime Video cet automne.

LOL : Qui rira le dernier? - Saison 5

La populaire série humoristique de six épisodes est de retour -- et cette fois, la compétition promet d'être plus féroce que jamais. Pour cette nouvelle saison, l'animateur Patrick Huard réunit les joueurs les plus marquants des quatre premières saisons pour une revanche explosive. Humour, stratégie et affrontements mémorables seront au rendez-vous alors que cette équipe de champions tentera une fois de plus de garder son sérieux afin de mettre la main sur le prix tant convoité. La distribution complète sera dévoilée ultérieurement. Produite par Attraction pour Amazon MGM Studios.

LOL : Qui rira le dernier? -- Édition spéciale Halloween

Dans cette édition spéciale Halloween de trois épisodes de « LOL : Qui rira le dernier ? », Patrick Huard réunit huit animateurs de télévision bien connus pour une compétition aussi hilarante que terrifiante. Enfermé dans un manoir hanté rempli de pièges, de surprises et de frayeurs, le groupe devra tout faire pour provoquer les rires… sans jamais céder lui-même. Entre humour, tension et chaos, une seule question demeure : les cris vont-ils réussir à étouffer les éclats de rire? Produite par Attraction pour Amazon MGM Studios.

Opération déception

Dans cette série documentaire en deux épisodes, le journaliste Patrick Lagacé et le journaliste d'enquête Victor Malarek examinent comment une opération d'infiltration controversée a envoyé Alain Olivier, un étudiant québécois en foresterie aux prises avec une dépendance à la drogue, dans le couloir de la mort en Thaïlande en 1989. Entre allégations d'inconduite policière, trafic de drogue et erreur sur la personne, l'affaire soulève une question troublante : était-il un cerveau criminel ou la victime d'un piège tendu par les autorités? Opération déception (Operation Deception) sera lancée sur Prime Video cet automne. Produite par Pixcom en association avec Amazon MGM Studios. Découvrez la bande-annonce dévoilée aujourd'hui ICI.

Surrender (titre de travail)

Cette nouvelle série de survie plonge des inconnus dans la nature sauvage canadienne, aussi impitoyable qu'imprévisible. Animée et produite par Scott McGillivray, cette série de huit épisodes entrera en production cet automne. Produite par MEM pour Amazon MGM Studios.

The Pig Farm Killer: Robert Pickton (titre de travail)

Cette série documentaire true crime en trois épisodes revisite l'affaire troublante de Robert Pickton à travers de nouvelles archives percutantes et des témoignages inédits. Elle révèle comment l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres du Canada a réussi à échapper aux autorités pendant des années, alors que des femmes disparaissaient du quartier Downtown Eastside de Vancouver. « The Pig Farm Killer : Robert Pickton » sera présenté en exclusivité sur Prime Video dès cet automne. Produite par Fathom Film Group pour Amazon MGM Studios.

Young Farts Trailer Parts (anciennement connu sous le titre Trailer Trash)

Le monde entier s'apprête enfin à découvrir Jagger Glowatsky et Dawson Glowatsky, deux frères hauts en couleur originaires d'une petite ville canadienne, dans cette téléréalité humoristique non scénarisée de six épisodes. Entre idées complètement déjantées, cascades chaotiques et aventures aussi absurdes qu'attachantes, les deux entrepreneurs multiplient les projets extravagants pour faire grandir l'entreprise familiale qu'ils bâtissent à partir de vieux véhicules récréatifs abandonnés, de trouvailles récupérées et d'un sens des affaires hors du commun. Produite par Jacob Tierney (Heated Rivalry, Letterkenny, Shoresy), la série se déroule à Vegreville, en Alberta, et met en lumière l'esprit entrepreneurial ainsi que les personnalités plus grandes que nature des deux frères. Véritables phénomènes viraux, ils cumulent des millions de vues sur TikTok et plus de 300 000 abonnés. La série est produite par Lionsgate Canada pour Amazon MGM Studios. Young Farts Trailer Parts sera disponible sur Prime Video le 17 juillet prochain.

Au-delà de sa programmation canadienne, Prime Video continue d'offrir aux abonnés une sélection de productions originales internationales, ainsi que des films et séries mettant en vedette des acteurs et actrice de renommée mondiale. Amazon MGM Studios continue de miser sur des franchises adorées du public, des univers riches et immersifs ainsi que des talents capables de rassembler des communautés de fans passionnées.

Parmi les productions internationales à venir figure The Greatest, une nouvelle série produite et interprétée par Michael B. Jordan aux côtés d'un nouveau venu, Jaalen Best, dans le rôle de Muhammad Ali -- le tout premier projet officiellement autorisé par la succession Ali. La programmation comprend également God of War, adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo développée par Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television, ainsi que le retour du Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir (The Lord of the Rings: The Rings of Power) pour une troisième saison, lancée le 11 novembre prochain.

Parmi les franchises de retour, on retrouve également Fallout, qui mettra en vedette Aaron Paul dans sa troisième saison, ainsi que Reacher, renouvelée pour une cinquième saison. Parmi les autres nouveautés internationales qui seront offertes, figurent Ride or Die (15 juillet), mettant en vedette Octavia Spencer et Hannah Waddingham; Ellie, la série préquelle de Blonde et Légale, qui sera lancée le 1er juillet et déjà renouvelée pour une deuxième saison; The Terminal List - saison 2 (21 octobre), avec Chris Pratt; ainsi que The Man With the Bag (2 décembre), une comédie des Fêtes mettant notamment en vedette Arnold Schwarzenegger.

Les abonnés auront également accès en exclusivité à plusieurs films et séries mettant en vedette des acteurs de renom, dont Normal (28 août), avec Bob Odenkirk dans le rôle d'un substitut du shérif dans une petite ville où tout semble un peu trop parfait; In the Grey (automne 2026), réalisé par Guy Ritchie et mettant en vedette Jake Gyllenhaal, Henry Cavill et Eiza González; The Beast (automne 2026), avec Samuel L. Jackson et Joel Kinnaman dans un thriller haletant centré sur l'évasion d'un président; Kill Jackie (automne 2026), où la seconde vie de rêved'une ancienne trafiquante de cocaïne incarnée par Catherine Zeta-Jones bascule lorsque les tueurs à gages les plus redoutables du monde se lancent à sa poursuite; ainsi que Babies (2027), avec Anna Kendrick et Seth Rogen dans une comédie sur une coparentalité inattendue.

Prime Video continue également d'élargir son offre de sports en direct au Canada avec la Professional Women's Hockey League, la National Women's Soccer League et l'arrivée de la National Basketball Association sur Prime Video Canada dès octobre prochain dans le cadre d'une entente mondiale de 11 ans. Cette entente avec la NBA comprend 66 matchs de saison régulière, plus la Emirates NBA Cup 2026, les six matchs du tournoi de qualification 2027, une couverture exclusive des matchs des premier et deuxième tour des séries éliminatoires de la NBA, ainsi qu'une finale d'association exclusive pendant six des onze années de l'entente, à compter de la saison 2027.

Prime Video a également élargi son partenariat avec la Women's National Basketball Association grâce à une entente de 11 ans comprenant 30 matchs de saison régulière, le match de championnat de la Commissioner's Cup ainsi qu'une couverture exclusive des séries éliminatoires, incluant une série du premier tour dès cette saison, sept séries demi-finales et trois finales de la WNBA au cours de l'entente. La saison 2026 de la WNBA a été lancée sur Prime Video le 14 mai dernier. L'horaire de la saison 2026-2027 de la NBA sera dévoilé ultérieurement.

À propos de Prime Video

Prime Video est une destination de divertissement unique offrant aux clients une vaste collection de programmes de qualité supérieure dans une seule application disponible sur des milliers d'appareils. Sur Prime Video, les clients peuvent trouver leurs films, séries, documentaires et sports en direct préférés, y compris Prime Monday Night Hockey, ainsi que des séries et films produits par Amazon MGM Studios, Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, Fallout, Reacher et The Boys, ainsi que des divertissements exclusifs tels que WNBA et ONE Championship ; et la programmation de chaînes telles que Sportsnet, TSN, Paramount+, Crave, Citytv+, STARZ, AMC+, Super Channel, BritBox, Hayu, et STACKTV, un service multichaîne comprenant 16 réseaux de premier plan (Global, Flavour Network, Home Network, W Network, The HISTORY® Channel, Adult Swim, Lifetime, Slice, Showcase, National Geographic, Cartoon Network, Treehouse, YTV, Disney Channel, Disney Junior et Disney XD), par le biais d'abonnements complémentaires à Prime Video. Prime Video est un avantage parmi d'autres qui permet de réaliser des économies, d'être plus pratique et de se divertir dans le cadre de l'adhésion à Prime. Tous les clients, qu'ils soient ou non membres de Prime, peuvent louer ou acheter des titres via le Prime Video Store. Les clients peuvent également découvrir les coulisses de leurs films et séries préférés grâce à un accès X-Ray exclusif. Pour s'inscrire ou commencer un essai gratuit de 30 jours de Prime, visitez : amazon.ca/prime.

À propos d'Amazon

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SOURCE Amazon Canada Fulfillment Services, ULC

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