Prime Video et la série documentaire sur les coulisses de la LNH, FACEOFF : Inside the NHL, reviennent cet automne avec plus d'accès aux joueurs superstars et aux intrigues épiques de la saison 2024-25 et des séries éliminatoires.

ROMCON : Who the F**k is Jason Porter, une série documentaire en deux parties sur la tromperie romantique d'un homme à l'égard des femmes à Toronto, sera présentée en première au NXNE avant d'être lancée sur Prime Video le 13 juin.

Voir la bande-annonce ici

On a annonce le titre du documentaire Simple Plan : The Kids in the Crowd, dont la sortie est prévue cet été

Des distributions de rêve annoncées pour la nouvelle Karaoké Club ainsi que pour la quatrième saison de LOL : Qui Rira Le Dernier ?

Première photo du tournage de Vitrerie Joyal, la prochaine comédie dramatique de Martin Matte, dans laquelle l'humoriste joue un rôle inspiré par son père

Prime Video lance Trailer Trash, une nouvelle série comédie documentaire produite par Jacob Tierney sur un empire familial de récupération de camping-cars dans l'Alberta rurale

TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - Prime Video a dévoilé aujourd'hui une liste impressionnante de nouvelles séries et de nouveaux films originaux canadiens lors de son premier Amazon Upfronts au Canada. La programmation comprend des séries préférées des fans, de nouvelles séries et des documentaires sur le sport, le crime, la musique et l'humour. La programmation comprend la deuxième saison de FACEOFF : Inside the NHL, la série documentaire ROMCON : Who the F**k is Jason Porter, le très attendu documentaire musical Simple Plan : The Kids in the Crowd, la première saison de la série Amazon Originals Karaoké Club et la saison 4 de LOL : Qui Rira Le Dernier ?, un premier aperçu de la série Vitrerie Joyal de l'humoriste Martin Matte, ainsi que l'annonce de Trailer Trash, une nouvelle comédie documentaire sur un empire familial de récupération de camping-cars dans la campagne albertaine. Cette liste de contenu canadien souligne l'engagement continu de Prime Video à produire des histoires authentiques qui trouvent un écho auprès des Canadiens.

« Nous sommes ravis de dévoiler cette liste de séries et de films canadiens qui reflètent vraiment l'esprit créatif diversifié du pays. Ces productions Prime Video représentent la riche palette des expériences canadiennes - des patinoires de hockey de la LNH à la scène punk rock de Montréal en passant par les parcs de caravanes de l'Alberta rurale - et racontent des histoires uniques qui trouveront un écho chez les Canadiens », a déclaré Mark Shopiro, chef de Prime Video, Canada. « Combiné à notre offre de sports, Prime Video offre aux téléspectateurs canadiens une expérience de divertissement inégalée. »

FACEOFF: Inside the NHL Season 2

La populaire série Amazon Original, FACEOFF: Inside the NHL, produite par Box to Box et NHL productions est de retour pour une deuxième saison et la liste complète des joueurs qui y participent a été dévoilée. Cette saison comprendra les vedettes Quinton Byfield (Kings de Los Angeles), Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh), Thomas Harley (Stars de Dallas), Wyatt Johnston (Stars de Dallas), Anze Kopitar (Kings de Los Angeles), Marc-André Fleury (Wild du Minnesota), Mikko Rantanen (Stars de Dallas) et le membre du Temple de la renommée du hockey Brendan Shanahan. Les joueurs de retour sont notamment Matthew Tkachuk (Florida Panthers) et William Nylander (Toronto Maple Leafs), ainsi que l'attaquant Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), du centre Sean Monahan (Columbus Blue Jackets), le défenseur Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) et le capitaine Brady Tkachuk (Sénateurs d'Ottawa), déjà annoncés. Cette saison offre un regard sans filtre sur la vie des joueurs, leurs régimes d'entraînement et les enjeux importants de la Ligue nationale de hockey. Elle permet d'accéder encore plus facilement à l'action la plus captivante de la LNH, qu'il s'agisse des affrontements en saison régulière, de la quête triomphale du capitaine des Washington Capitals, Alex Ovechkin, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la LNH, des batailles actuelles des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, chargées d'adrénaline, ou du tournoi Face-Off des 4 Nations, qui réunit de nombreuses vedettes.

La saison 2 continuera à présenter des interviews authentiques avec des joueurs incontournables de toute la LNH, leurs rivaux les plus féroces et leurs proches : coéquipiers, entraîneurs et membres de leur famille. Des moments calmes d'introspection à l'intensité palpitante des matchs, FACEOFF: Inside the NHL présente l'extraordinaire mélange de compétences, de détermination et de sacrifices nécessaire pour exceller dans l'un des sports les plus exigeants au monde.

ROMCON: Who The F**k is Jason Porter?

Lancée le 13 juin sur Prime Video, cette docusérie Amazon Original en deux parties, réalisée par Henry Roosevelt, expose le côté sombre des rencontres amoureuses dans la plus grande ville du Canada, Toronto. Lorsque Heather Rovet, courtière en immobilier, est tombée amoureuse de Jace, un homme à tout faire charismatique, elle a cru avoir trouvé l'âme sœur. Pendant trois ans, leur relation a semblé parfaite, jusqu'à ce qu'une découverte choquante révèle que son amant était en fait Jason Porter, un criminel condamné ayant un passé de tromperie amoureuse. Au fur et à mesure qu'Heather découvre un schéma de manipulation inquiétant et entre en contact avec d'autres victimes, elle passe du statut de victime au cœur brisé à celui d'enquêtrice déterminée, risquant tout pour amener Porter devant la justice. Produite par Blink49 Studios pour Amazon MGM Studios, cette série documentaire est produite par Allison Brough et Toby Dormer et co-produite par Allyson Luchak. La série documentaire sera présentée en première mondiale au NXNE de Toronto le 12 juin et projetée au NXNE de Montréal le 15 juin.

Simple Plan: The Kids in the Crowd

Précédemment annoncé sur scène lors du festival When We Were Young à Las Vegas, le groupe a révélé aujourd'hui le nom du prochain documentaire original d'Amazon, Simple Plan : The Kids in the Crowd, et a annoncé qu'il sera lancé à travers le monde sur Prime Video cet été. Le film retrace la formation de Simple Plan à Montréal à la fin des années 1990, son ascension vers la célébrité grâce à des succès comme « Welcome to My Life », « I'd Do Anything » et « Perfect », et son influence durable en tant que groupe de punk rock parmi les plus populaire qui fait encore salle comble dans le monde entier. Le documentaire présentera des images d'archives inédites, ainsi que de nouvelles entrevues des membres du groupe et de figures importantes de la communauté punk rock, dont Mark Hoppus (Blink 182), Avril Lavigne, Dexter Holland & Noodles (The Offspring) et Fat Mike (NoFX). Réalisé par Didier Charrette, le film est produit par Sphere Media avec les producteurs exécutifs Bruno Dubé, Renaud Chassé et Marie-Hélène Tremblay, et le producteur Samuel Sauvageau.

Karaoké Club

Karaoké Club, une nouvelle série originale d'Amazon adaptée du format international à succès de NBC Universal, met en scène des artistes invités à participer à une compétition de karaoké unique en son genre, remplie de défis divertissants au cours d'une nuit de performances endiablées. Au fil de la soirée, certaines célébrités seront expulsées du Club, tandis que de nouveaux arrivants viendront bousculer la dynamique. Animée par l'humoriste Stéphane Rousseau, la série compte parmi ses concurrents Karine Vanasse, Arnaud Soly, Lou-Pascal Tremblay, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord et Chloée Deblois. La série sera lancée dans le courant de l'année alors que d'autres participants seront dévoilés. Karaoké Club est produite par Attraction pour Amazon MGM Studios.

LOL: Qui Rira Le Dernier? Season 4

LOL : Qui Rira Le Dernier ? revient avec une quatrième saison explosive et une distribution cinq étoiles composée de Guy Jodoin, Phil Roy, Patrice L'Ecuyer, Mehdi Bousaidan, Eve Côte, Liliane Blanco-Binette, Claude Legault, Mégan Brouillard, Guylaine Tremblay et Anthony Kavanagh. Animée par Patrick Huard, la série met à l'épreuve cette distribution exceptionnelle qui doit faire rire tout en retenant les rires, les fous rires, les gloussements et même les sourires. La populaire série humoristique d'Amazon Original utilise 45 caméras pour capturer tous les moments hilarants au cours d'une compétition imprévisible de six heures. LOL : Qui Rira Le Dernier ? est produite par Attraction pour Amazon MGM Studios et sera lancée début 2026 sur Prime Video.

Vitrerie Joyal

Sur la première image de la série, on retrouve Martin Matte incarnant André Joyal, un personnage inspiré de la vie de son père. Cette première photo donne un aperçu de la vitrerie que son père possédait au milieu des années 90 et qui a été soigneusement recréée, capturant l'atmosphère du monde des affaires de l'époque. La comédie dramatique est actuellement en tournage à Montréal avec Pier-Luc Funk, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marilyse Bourke, Florence Longpré, Guillaume Cyr, François Chénier, Steve Laplante, Rémi-Pierre Paquin, Sam Breton et Marcel Leboeuf. Vitrerie Joyal est coproduite par Encore Télévision et Martin Matte pour Amazon MGM Studios et sera lancée en 2026 sur Prime Video.

Trailer Trash

Les déchets des uns sont les trésors des autres. Prime Video annonce le lancement de la comédie documentaire Trailer Trash, en partenariat avec Lionsgate Canada. Produite par Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy), la série suit deux frères albertains, propriétaires de Young Farts RV Parts, Jagger et Dawson, qui ont transformé leur entreprise de récupération et de vente de pièces de véhicules récréatifs en Amérique du Nord en un succès fulgurant et une sensation virale. Se déroulant dans leur RV Super Centre à Vegreville, en Alberta, la série non scénarisée met de l'avant l'esprit d'entreprenariat des deux frères, leurs personnalités plus grandes que nature et la façon dont ils concilient travail et loisirs. Ces cerveaux improbables du monde des affaires sont devenus viraux grâce aux millions de vues de leurs vidéos de bricolage sur TikTok qui illustrent leurs activités préférées : boire des bières, fumer des fléchettes et transformer de vieux véhicules récréatifs en argent liquide. Avec leur père, Cam, et leur mère, Teresa, ainsi qu'un groupe de personnages uniques, ces deux propriétaires sont prêts à tout pour passer un bon moment. La production est sur le point de commencer en Alberta, et la série sera diffusée dans le monde entier sur Prime Video en 2026.

Les projets annoncés dans le cadre du Upfront d'Amazon s'ajoutent à la liste des séries et films canadiens originaux d'Amazon, acclamés par la critique et primés, dont The Tragically Hip : No Dress Rehearsal, lauréat du Prix du public pour les documentaires du TIFF 2024, et Mr. Dressup : The Magic of Make-Believe, lauréat du Prix du public pour les documentaires du TIFF 2023 et d'un Prix Écrans canadiens, This Is The Tom Green Documentary, Tom Green : I Got A Mule !, Tom Green Country, The Sticky, Luxe Listings : Toronto, Three Pines, Saving Sakic, All or Nothing : Toronto Maple Leafs, The Kids in the Hall, The Lake, LOL : Last One Laughing Canada, In Cold Water : The Shelter Bay Mystery, Hard North, The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, ainsi que le contenu francophone LOL : Qui Rira Le Dernier ?, Nuit Blanche, Pendant ce temps en cuisine, Pour un soir seulement, L'ultime gala et Elisabeth Rioux : sans filtre.

Depuis 2015, Amazon MGM Studios, ainsi que MGM Television et MGM+ Studios ont commandé plus de 60 séries et films qui ont été tournés au Canada, notamment The Boys, Cross, Gen V, Reacher et The Handmaid's Tale en Ontario, High School, Fargo et Billy The Kid en Alberta, ELLE, et Upload en Colombie-Britannique, Tales from the Loop au Manitoba, ainsi que des parties de Tom Clancy's Jack Ryan et The Voyeurs au Québec.

Prime Video au Canada est l'hôte de Prime Monday Night Hockey, qui diffusera tous les matchs nationaux de la saison régulière de la LNH du lundi soir en anglais au cours de la saison 2025-26, et de NHL Coast to Coast, l'émission hebdomadaire du jeudi soir. FACEOFF : Inside the NHL Season 2 est le plus récent contenu de hockey original qu'Amazon MGM Studios produit avec NHL Productions pour Prime Video.

