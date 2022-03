Prime Video annonce que Patrick Huard sera l'animateur de LOL: Qui rira le dernier?, l'édition québécoise de la série au succès mondiale d'Amazon Original LOL: Last One Laughing

Au cours des six heures que dure cette compétition imprévisible, des dizaines de caméras et un dispositif technique très impressionnant sont utilisés pour capter toutes les pitreries hilarantes qui ont lieu. Cette version québécoise mettra en scène des vedettes de divers groupes d'âge très appréciés du public du monde de l'humour qui miseront sur des styles bien différents comme le monologue comique, l'imitation de personnages ou l'improvisation pour tenter de faire rire les autres participants.

« Le Québec a la réputation d'être un leader en matière d'humour, accueillant notamment le plus grand festival international d'humour, où des humoristes se produisent dans des salles toujours pleines», a déclaré James Farell, directeur des productions Originals locales pour Amazon Studios. « Si l'on ajoute à cette réputation le fait d'avoir un animateur du calibre de Patrick Huard, qui est non seulement un acteur et réalisateur de renom, mais aussi un humoriste adoré du public, on dispose de tous les atouts nécessaires pour créer une nouvelle version hilarante de LOL: Last One Laughing, cette fois pour le Québec. »

LOL: Qui rira le dernier? est la plus récente adaptation de la série Amazon Original à succès lancée au Japon et intitulée « Documental ». Dans le cadre de cette émission appartenant à Yoshimoto Kogyo, créée par Hitoshi Matsumoto et mettant en vedette ce dernier, Matsumoto dirige un groupe de 10 humoristes qui parient leur propre argent dans un « combat de rires à huis clos » où tous les coups sont permis. Grâce à la présence de célébrités appréciées du grand public, cette série est devenue le titre le plus regardé de tous les temps sur Prime Video en Italie et en Allemagne et a été déclinée en plusieurs versions également couronnées de succès au Mexique, en Australie, en Inde, en France et en Espagne.

LOL: Qui rira le dernier? est une création d'Amazon Studios et est produit en association avec Attraction S'inscrivant dans le cadre des investissements continus de Prime Video au Canada, LOL: Qui rira le dernier? est la troisième série originale canadienne annoncée par Amazon et fait suite à The Kids in the Hall et Tout ou rien : Toronto Maple Leafs. Depuis 2015, Amazon Studios a filmé 24 séries et films Amazon Original au Canada, dont Le Maître du Haut Château et Upload à Vancouver, The Boys et The Expanse à Toronto, Tales From The Loop à Winnipeg, ainsi que plusieurs parties de Jack Ryan de Tom Clancy et Les voyeurs à Montréal.

LOL: Qui rira le dernier? viendra rejoindre les milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, notamment des productions Amazon Original primées et louées par la critique comme La Roue du temps, Harlem, Tampa Baes, The Boys et Jack Ryan de Tom Clancy, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

