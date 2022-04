Prime Video accroît ses les productions canadiennes et annonce une nouvelle liste de créations originales canadiennes à l'occasion du Prime Video Presents Canada, une présentation spéciale donnée à Toronto

Des dizaines d'acteurs, réalisateurs et producteurs canadiens et internationaux ont assisté à l'évènement de Prime Video, y compris les suivants : Dave Foley, Mark McKinney, Scott Thompson et Bruce McCulloch, les comédiens de The Kids in the Hall; Rob Baker, Gord Sinclair et Paul Langlois, les membres du groupe The Tragically Hip, accompagnés du réalisateur Mike Downie; Jordan Gavaris, Madison Shamoun et Julia Stiles, les vedettes de The Lake; Mark Little, le créateur de Gary et ses démons; Nathalie Bibeau, la réalisatrice du documentaire Le meurtre non résolu de Beverly Lynn Smith; et Jasmine Sky Sarin et Anthony Timpano, à l'affiche du film Sugar. Les personnalités suivantes ont également prononcé une allocution virtuelle : Alfred Molina et Louise Penny, respectivement l'acteur principal et l'auteure de la série Three Pines; Jamie Lee Curtis et Jeremy Gold, les producteurs délégués de The Sticky; et Patrick Huard, l'animateur de LOL: Qui Rira Le Dernier?.

Depuis 2021, Prime Video a annoncé et lancé 13 productions Amazon Original canadiennes, confirmant ainsi son engagement à l'égard des membres Prime au Canada. Les investissements de Prime Video dans le secteur canadien du film et de la télévision ont permis le tournage au Canada de productions Amazon Originals telles que The Boys, The Expanse, Tales from the Loop, et Reacher.

« Les productions locales telles que Tout ou rien : Toronto Maple Leafs et LOL: Last One Laughing Canada ont déjà remporté un franc succès au Canada. La liste annoncée aujourd'hui réaffirme notre ambition d'élaborer du contenu de la plus grande qualité pour nos membres Prime au Canada, et elle concrétise nos investissements à cette fin », a affirmé Magda Grace, head of Prime Video Canada. « Si des séries comme The Boys, Reacher, The Man in the High Castle, The Expanse et Upload, filmées au Canada, témoignaient déjà de nos profondes racines au pays, la liste des productions Amazon Originals canadiennes qui vient d'être annoncée souligne à présent notre investissement dans la communauté de la création locale et notre engagement à l'égard des publics canadiens. »

« Le Canada regorge d'histoires incroyables et nous avons eu la chance incroyable de travailler avec les producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs locaux les plus talentueux pour raconter ces histoires aux membres Prime du pays. Les productions canadiennes qui sont sur le point de sortir ont toutes quelque chose à offrir aux amateurs de divertissement canadiens, des comédies aux drames, en passant par des récits de véritables crimes, des documentaires et des films d'animation », a déclaré Christina Wayne, head of Originals, Canada, Amazon Studios. « En plus de producteurs canadiens comme Muse, Blue Ant Media, AMAZE et Attraction, avec qui nous travaillons déjà, nous sommes fiers de collaborer avec les meilleurs intervenants du secteur au monde, notamment Left Bank et Blumhouse, de travailler avec des talents canadiens et de voir notre équipe de développement locale donner vie à ces histoires canadiennes. »

Lors de l'évènement, Magda Grace, responsable de Prime Video au Canada, Christina Wayne, responsable des productions Amazon Originals canadiennes pour Amazon Studios, Nav Saini, responsable du contenu au Canada pour Prime Video, et Brent Haynes, responsable des productions Amazon Original scénarisées au Canada pour Amazon Studios, ont fait une série d'annonces, notamment ce qui suit :

The Sticky est une série d'épisodes d'une demi-heure centrée sur Ruth Clarke , une productrice canadienne de sirop d'érable d'âge mûr, extrêmement compétente et tenace, qui en a assez de se trouver bloquée par les conventions polies et bureaucratiques propres à l'identité de son pays, particulièrement à l'heure où la bureaucratie menace de lui arracher tout ce qui lui est cher : sa ferme, son époux dans le coma et son droit à contrôler sa liberté. Avec l'aide de Remy Bouchard , un crétin minuscule, et de Mike Byrne , un petit truand vieillissant, Ruth transforme son destin et l'avenir de sa communauté en volant des millions de dollars de sirop d'érable. Brian Donovan et Ed Herro ( Les petites chéries ) ont écrit le pilote et seront les coscénaristes et producteurs délégués avec Kathryn Borel ( Anne with an E ), tandis que Jonathan Levine ( Neuf parfaits inconnus ) remplira les fonctions de réalisateur et de producteur délégué. The Sticky est produite par Blumhouse Television (studio indépendant fondé par Jason Blum , son actuel chef de la direction), Megamix ( Jonathan Levine ), Comet Pictures ( Jamie Lee Curtis ) et Sphère Média, une maison de production canadienne.

, la célèbre troupe de comiques canadiens, revient pour une nouvelle saison de sketches révolutionnaires. , , , et sont de retour, incarnant certains des personnages qui ont fait leur succès ainsi qu'un nouveau lot de rôles excentriques et désopilants, dans des sketches où la satire se mêle à l'humour caustique et audacieux qui a rendu les si populaires. est produit par Broadway Video, la société de , et l'entreprise canadienne Project 10. Les bandes-annonces de la série : version groupe vert ici et version groupe rouge ici. Le redémarrage de la série mettant en scène les Kids s'accompagne de The Kids in the Hall: Comedy Punks , un documentaire en deux volets produit par Blue Ant Studios. Réalisée par Reg Harkema , la docusérie comporte des entretiens avec Fred Armisen , Lauren Ash , Jay Baruchel, Lewis Black , Janeane Garofalo , Eddie Izzard , Mae Martin , Eric McCormack , Lorne Michaels , Mike Myers , Matt Walsh et Reggie Watts , ainsi que divers membres et autres inconditionnels de l'industrie. Le documentaire explore en outre de quelle manière l'humour du groupe a inspiré bon nombre de contemporains et des générations de comiques, et en quoi sa popularité perdure encore aujourd'hui. La production Amazon Original canadienne The Kids in the Hall: Comedy Punks , qui a récemment effectué sa première au SXSW et sera projetée au festival Hot Docs en mai, sera disponible le 20 mai dans 240 pays et territoires du monde entier. La bande-annonce de la série documentaire se trouve ici.

Cette liste de nouvelles productions Amazon Original canadiennes vient agrandir le nombre de séries Amazon Original canadiennes récemment lancées, à savoir Tout ou rien : Toronto Maple Leafs, LOL: Last One Laughing Canada et Rupi Kaur Live. Depuis 2015, Amazon Studios a filmé plus de 25 séries et films Amazon Original au Canada, dont Le Maître du Haut Château et Upload en Colombie-Britannique, The Boys, Reacher et The Expanse en Ontario, Tales From The Loop au Manitoba, ainsi que plusieurs parties de Jack Ryan de Tom Clancy et Les voyeurs au Québec.

Les productions Amazon Originals canadiennes s'ajouteront aux milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, notamment des productions Amazon Original primées et louées par la critique comme Reacher, The Boys, La Roue du temps, Jack Ryan de Tom Clancy, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

Les membres Prime pourront visionner tous les épisodes où et n'importe quand sur l'application Prime Video pour télévisions intelligentes, appareils mobiles, Fire TV, Fire TV Stick, tablettes Fire et Apple TV, ainsi qu'en ligne. Grâce à l'application Prime Video, les membres Prime peuvent télécharger des épisodes sur leur appareil mobile ou leur tablette et les regarder hors ligne, partout et sans frais supplémentaires. Disponible au Canada, Prime Video est compris sans surcoût dans tout abonnement Prime, lequel coûte seulement 99 $ CA/an ou 9,99 $ CA/mois (taxes applicables en sus). Pour en savoir plus, les nouveaux clients peuvent consulter le www.primevideo.com et s'inscrire à un essai gratuit de 30 jours.

