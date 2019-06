Prevost célèbre son 95e anniversaire de fondation

SAINTE-CLAIRE, QC, le 15 juin 2019 /CNW Telbec/ - Moteur économique important de la région de Chaudière-Appalaches et leader international ayant révolutionné le transport par autocar tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'entreprise Prevost célèbre cette année son 95e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, l'entreprise a tenu aujourd'hui une journée portes ouvertes pour ses employés et leurs familles.

« Nous sommes très fiers de célébrer cette année notre 95e anniversaire de fondation. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les employés de Prevost qui, jour après jour, rendent possible notre succès. Nous souhaitons également remercier tous nos clients de leur confiance. Nous sommes fermement engagés à continuer de leur offrir des autocars de grande qualité, fiables, sécuritaires et plus écologiques. Ensemble, nous nous souhaitons plusieurs autres décennies d'innovation et de succès ! », a déclaré François Tremblay, vice-président et directeur général de Prevost.

L'événement s'est tenu en présence de l'honorable Steven Blaney, député de Bellechasse - Les Etchemins - Lévis, de madame Denise Dulac, mairesse de Sainte-Claire, de monsieur Michel Martin, représentant de madame Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud et d'une représentante de la députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance ainsi que de 4 365 participants composés d'employés accompagnés de leur famille.

L'ingéniosité, les idées révolutionnaires et la passion qui distinguent Prevost prennent racine dans l'esprit novateur d'Eugène Prévost, fondateur de l'entreprise, qui s'est démarqué par sa détermination à améliorer les conditions de vie des gens. D'ailleurs, c'est en 1924 que celui-ci a conçu et créé, au Québec, la toute première carrosserie d'autobus en bois, révolutionnant ainsi les déplacements et fixant de nouvelles normes pour le transport par autocar telles que nous les connaissons aujourd'hui. Depuis, Prevost maintient cette notion d'excellence tant au niveau de la qualité, de la fiabilité, du design, mais aussi de la protection de l'environnement, puisque l'entreprise s'illustre également comme chef de file de l'industrie du transport tant sur le plan de la réduction des déchets et de la pollution, que sur celui de la réutilisation optimale des ressources utilisées dans ses procédés et ses produits.

« Félicitations à toute l'équipe de Prevost, de la fondation jusqu'à aujourd'hui, qui a travaillé sans relâche depuis 95 ans à la croissance et au développement d'un fleuron bellechassois qui rayonne au-delà de nos frontières. Prevost est une grande fierté pour notre région », a commenté monsieur Steven Blaney, député fédéral de Bellechasse -- Les Etchemins -- Lévis.

« À titre de ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, je suis très fière de souligner le 95e anniversaire de ce fleuron québécois, dont le succès et la réputation rejaillissent sur toute la région. En contribuant de façon remarquable au rayonnement du Québec, Prevost est un ambassadeur hors pair de notre savoir-faire et de notre habileté à nous démarquer, ici au pays et ailleurs dans le monde », a déclaré madame Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Célébrer le 95e anniversaire de cette entreprise fondée dans Bellechasse me réjouit au plus haut point. Elle fait partie de l'histoire de la circonscription et transmet ses valeurs d'ingéniosité, de détermination et de passion à la population et à tous ceux qui y travaillent. Les Bellechassois pensent à Prevost dès qu'ils aperçoivent un autobus sur la route, peu importe où ils se trouvent en Amérique du Nord ! C'est dire que cette entreprise transporte notre région partout où elle va ! », a mentionné madame Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse.

« Sainte-Claire ne peut que s'enorgueillir d'avoir ce fleuron national au sein de sa municipalité. J'ai eu le privilège de connaître M. Eugène Prévost, j'avais 13 ans lorsqu'il est décédé et, à ce moment-là, je n'avais pas saisi l'importance d'avoir un citoyen visionnaire comme lui. Son esprit créatif, sa persévérance et sa résilience ont fait de lui un homme inspirant le respect et la fierté. Aujourd'hui Prevost évoque la fiabilité et l'élégance tout en éveillant un sentiment d'appartenance et de grande fierté dans l'esprit des employés, des Bellechassois et des Québécois. Prevost est un moteur économique considérable pour notre région et j'adresse mes plus sincères félicitations à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, sont liés à cette entreprise remarquable », a pour sa part exprimé madame Denise Dulac, mairesse de Sainte-Claire.

Mentionnons qu'au fil des ans, la quête d'innovation et de progrès de Prevost s'est traduite par des avancées majeures, qui sont maintenant au cœur de l'héritage de l'entreprise. À titre d'exemple, mentionnons le châssis intégré qui offre les fondations les plus robustes, sécuritaires et durables de l'industrie des autocars ; la structure en acier inoxydable procurant une intégrité structurelle, une longévité et une résistance à la flexion et à la déformation optimales ; les fenêtres sans cadre, personnalisées et brevetées par Prevost qui laisse abondamment entrer la lumière naturelle contribuant ainsi au confort des passagers ; et la poutre Prevost qui renforce les véhicules afin de supporter plus de poids, d'offrir davantage d'espace de plancher, et ce, sans réduire l'espace en soute.

À propos de Prevost

Prevost est chef de file de la construction d'autocars interurbains de prestige ainsi que leader mondial en production de carrosseries d'autocars pour conversion en autocaravanes haut de gamme et en unités mobiles spéciales. Prevost tire profit de la puissance financière, de la capacité de recherche et des technologies du Groupe Volvo dont elle fait partie. Le Groupe Volvo est l'un des plus grands fabricants de moteurs diesel lourds au monde. Prevost, qui mène ses activités principales de construction à ses installations de Sainte-Claire (au Québec) et de Plattsburgh, état de New York, possède également seize centres de pièces et service répartis stratégiquement au Canada et aux États-Unis. www.prevostcar.com

