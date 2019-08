Prévisions salariales : une plateforme interactive pour présenter la réalité d'un million d'employés

Pour présenter des résultats précis, ils ont utilisé la puissante technologie PowerBI. Ce nouvel outil permet de croiser et analyser les données selon plusieurs variables : province, région, type d'organisation, taille, chiffre d'affaires et secteur d'activité. Chaque entreprise peut ainsi obtenir des renseignements adaptés à sa réalité.

Ce qui se dégage de l'enquête 2020

1. Le secteur des technologies de l'information en tête de liste des emplois difficiles à pourvoir

Les défis d'attraction et de fidélisation des talents sont toujours d'actualité. Au Québec et en Ontario, c'est le secteur des technologies de l'information (TI) qui subit la plus forte pression en se classant au sommet des taux de roulement et des emplois les plus difficiles à pourvoir.

« La quantité limitée de main-d'œuvre dans le secteur des technologies de l'information permet d'expliquer en partie le fait que ce secteur reste en tête de liste des budgets d'augmentations salariales pour une troisième année consécutive, explique Anna Potvin, Conseillère principale en rémunération chez Normandin Beaudry et responsable de l'enquête. Alors que la moyenne nationale tous secteurs confondus est de 2,7 %, la pression inflationniste se fait particulièrement ressentir dans les sous-secteurs du jeu électronique et des effets visuels (4,4 %), du service-conseil en TI (3,2 %), des éditeurs de logiciels (3,2 %), et du commerce électronique (3,2 %). »

2. Des budgets plus importants dans les petites entreprises au Québec

Les entreprises de moins de 100 employés prévoient aussi des budgets d'augmentations salariales plus élevés que la moyenne nationale (2,7 %), avec des augmentations moyennes de 3,1 %. Même si la majorité des organisations distribueront l'ensemble de leur budget pour reconnaître la performance des employés, 25 % des petites entreprises en utiliseront une partie pour faire un rattrapage au marché, ce qui pourrait notamment expliquer l'augmentation supérieure à la moyenne nationale.

3. Pour la première fois depuis 2009, les budgets accordés au Québec atteignent la barre du 3 %

« Les pressions inflationnistes sur les coûts de la main-d'œuvre, causés notamment par la pénurie de talents, permettent de confirmer notre hypothèse de l'an dernier. Alors que les prévisions pour le Québec étaient de 2,7 %, les budgets réellement accordés ont été de l'ordre de 3,1 %. Avec des budgets d'augmentations prévus en 2020 de 2,9 % pour le Québec, nous pourrions observer des augmentations accordées supérieures à 3,1 %. » commente Mme Potvin.

La moyenne nationale des budgets d'augmentation réellement accordés en 2019 et la moyenne prévue pour 2020 sont égales, à 2,7 %. Le Québec et l'Alberta affichent le plus grand optimisme avec des budgets prévus de 2,9 %, suivies par l'Ontario qui projette une augmentation de 2,8 %.

Il en va de même pour l'augmentation moyenne des structures salariales en 2019 et les prévisions pour la prochaine année, avec 2,1 %. Le Québec et l'Ontario sont toujours en tête des provinces canadiennes, avec des budgets moyens accordés en 2019 et prévus pour 2020 de 2,3 %. Ce pourcentage exclut les gels de structure salariale.

L'écart moyen de 0,6 % (2,7 % - 2,1 %) entre le budget consenti aux augmentations salariales et l'augmentation moyenne des structures salariales est demeuré stable par rapport à l'écart observé l'an dernier. « La majeure partie des budgets d'augmentations salariales sert donc à maintenir le positionnement des employés à l'intérieur des structures salariales. Le reste du budget permet aux organisations de reconnaître la performance et la progression des employés », souligne Mme Potvin.

