Prévention des violences à caractère sexuel (VACS) - LANCEMENT D'UNE TROUSSE À OUTILS POUR L'AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DES CAMPUS

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des cégeps lance aujourd'hui une trousse à outils pour la prévention des violences à caractère sexuel (VACS) par l'aménagement sécuritaire des campus. Conçue en collaboration avec Sophie Paquin, Ph, D. et urbaniste, cette trousse à outils comprend une baladodiffusion et un guide pratique. Elle s'inscrit dans la foulée de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur qui prescrit aux établissements de prévoir à leur politique des mesures de sécurité pour contrer les violences à caractère sexuel, notamment par des ajustements aux infrastructures.

« Les cégeps sont pleinement engagés dans la prévention des violences à caractère sexuel et travaillent activement à rendre leurs campus plus sécuritaires pour toutes et tous. En plus des politiques adoptées par chacun des établissements collégiaux au cours des dernières années, cette trousse à outils leur offrira des ressources concrètes pour intégrer des principes d'aménagement sécuritaire à leurs actions de prévention. En repensant nos espaces, nous pouvons créer des milieux d'apprentissage où chaque personne se sent en confiance et respectée », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Selon l'Enquête PIECES, plus d'une personne sur trois en enseignement supérieur a déjà été victime d'au moins une forme de violence à caractère sexuel (VACS) en milieu collégial ou universitaire. Par ailleurs, 36 % des personnes répondantes indiquent se sentir peu ou pas en sécurité dans au moins une section de leur cégep, notamment dans les corridors, près des casiers, dans les ascenseurs, les cages d'escaliers, les toilettes et les vestiaires. Ces résultats préoccupants soulignent l'urgence d'agir pour renforcer la sécurité sur lest campus. Il est essentiel de repenser l'aménagement des espaces afin de favoriser un environnement sécuritaire pour l'ensemble du personnel et des personnes étudiantes.

Trousse à outils pour la prévention des VACS par l'aménagement sécuritaire des campus

Cette trousse, qui vise à faciliter la mise en œuvre de la mesure 1.3 du Plan d'action gouvernemental 2022-2027, comprend une baladodiffusion en deux épisodes abordant la prévalence des violences à caractère sexuel (VACS) en enseignement supérieur, la sécurité des espaces et le sentiment de sécurité des personnes.

Elle propose aussi une démarche d'aménagement sécuritaire intégrée aux stratégies de prévention des VACS, incluant notamment le guide Prévenir les VACS sur les campus par une marche exploratoire selon les six principes de l'aménagement sécuritaire réalisé par la Fédération des cégeps en collaboration avec Mme Paquin. Destiné aux personnes professionnelles et étudiantes, il vise à renforcer les initiatives en place pour assurer un milieu de vie sain et respectueux.

On peut consulter les éléments de la trousse à outils, réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, sur cette page Web.

