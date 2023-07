Prévention des surdoses - Le ministre Carmant annonce un financement supplémentaire aux services de consommation supervisée et de vérification de drogues de la région de Montréal

MONTRÉAL, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une visite de l'organisme à but non lucratif Spectre de rue, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé 1 452 000 $ supplémentaire en 2023-2024 pour financer les services de consommation supervisée et de vérification de drogues dans la région de Montréal. Lors de cette annonce, le ministre était accompagné de Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable du dossier de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une large portion de ce financement supplémentaire sera répartie entre les organismes communautaires suivants, à raison de 300 000$ chacun :

Cactus Montréal;

Spectre de rue;

Dopamine;

L'Anonyme.

Un montant de 252 000$ alloué à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) servira également au développement de nouveaux services de consommation supervisée et de vérification de drogues à Montréal, selon les besoins identifiés par la DRSPM. Les sommes annoncées s'ajoutent au financement de 2 200 000$ accordé par le gouvernement du Québec dont bénéficiaient déjà les organismes visés. Elles représentent donc un rehaussement de 55% de leur financement.

Rappelons que ces sommes s'inscrivent dans une bonification totale de plus de 6 millions $ en 2023-2024 de la Stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives, notamment afin d'accélérer la mise en place de mesures liées à la prévention et à la réduction des méfaits liés à l'usage des drogues.

Citations :

« Ces sommes importantes investies dans la prévention des surdoses est un pas dans la bonne direction et est complémentaire à l'approche de notre gouvernement en matière de santé mentale et d'itinérance. Nous devons mieux accompagner, et ce, de façon humaine, les personnes qui consomment des drogues et collaborer avec les organismes qui sont sur le terrain. Il était prioritaire pour moi de permettre aux organismes œuvrant en prévention des surdoses de continuer leur mission si importante et d'augmenter la portée de leur l'aide qu'ils offrent à ceux qui en ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Dans le contexte de la crise des opioïdes, les centres d'injection supervisés sont des ressources essentielles dans les métropoles comme Montréal. Je salue l'investissement du gouvernement du Québec, qui est un pas important dans la bonne direction et qui offrira de la prévisibilité et de la stabilité aux organismes qui sont au front pour soutenir les plus vulnérables. Dans un contexte où les besoins sont criants, ce soutien récurrent arrive à point. Maintenant, nous devons poursuivre le travail et continuer de trouver des solutions pour répondre aux divers besoins des populations vulnérables, qui sont de plus en plus nombreuses. Je tiens à remercier le gouvernement pour sa collaboration. Vous pouvez compter sur notre approche partenariale habituelle pour la poursuite du travail auprès des populations concernées. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Soulignons que le rehaussement de plus de 6 millions $ à l'échelle du Québec permettra également d'augmenter le financement de partenaires communautaires nationaux œuvrant en prévention et en réduction des méfaits, et de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives 2022-2025 - Parce que chaque vie compte.





Le rehaussement découle du financement national de 36,9 millions $ sur cinq ans, annoncé en mai dernier, destiné à soutenir des mesures de prévention des surdoses, dans le cadre du budget 2023-2024 du gouvernement.

