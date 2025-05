Prévention des sinistres - 1,5 M$ à l'Université du Québec à Rimouski pour la recherche scientifique

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Pour soutenir la recherche scientifique et protéger la population du Québec face à l'érosion et à la submersion côtières, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, octroie 1,5 M$ à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Ces sommes serviront pour la phase deux d'un projet intitulé « Programme de suivi environnemental de recharges de plage dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent ».

Les recherches de l'UQAR permettront de documenter le comportement et l'évolution de la recharge de plage comme mesure de protection, de déterminer les conditions météo marines explicatives des changements morphosédimentaires de la plage qui ont été observés et de faire des constats sur les effets potentiels de ces changements sur la zone environnante. Ces travaux s'effectueront sur les sites des Îles-de-la-Madeleine, de Percé, de Maria, de Sainte-Luce, de Sainte-Flavie, de Pointe-aux-Outardes, de Tadoussac et de L'Isle-aux-Coudres.

« Il est primordial pour notre gouvernement d'accompagner les régions côtières dans leurs recherches de solutions pour atténuer les effets et les risques liés à l'érosion et à la submersion, et c'est exactement ce que nous faisons. Investir dans la prévention et la recherche, c'est agir pour favoriser la sécurité des infrastructures, pour préserver les biens, mais aussi bien sûr pour protéger les populations locales, une priorité pour notre gouvernement. La phase deux de ce projet de l'Université du Québec à Rimouski joue un rôle important pour y arriver. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les effets des changements climatiques et les conséquences des grandes marées font malheureusement partie de la réalité des municipalités côtières depuis plusieurs années déjà. Je suis donc très heureuse de cette contribution au développement des connaissances et de notre expertise pour appuyer les municipalités et les villages qui souhaitent mettre en place des mesures d'atténuation des risques dans le but d'accroître leur résilience. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'UQAR, bien ancrée dans les régions maritimes du Québec, a toujours été à l'écoute des enjeux du milieu, comme en témoignent de nombreuses recherches réalisées en ses murs. Au fil du temps, elle a développé une expertise de pointe portant sur les aléas côtiers, en grande partie grâce à la Chaire de recherche en géoscience côtière. Forts du soutien financier annoncé, nous sommes fiers de pouvoir poursuivre sur cette lancée et de servir la collectivité en faisant bénéficier les régions du Québec touchées par les changements climatiques à la fois de cette expertise et des nouvelles connaissances qui seront développées. »

François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

« Grâce à ce financement, le laboratoire pourra approfondir l'étude du comportement des recharges de plage et mesurer leur efficacité en tant que mesure de protection contre l'érosion et la submersion côtières. Cela fait déjà plusieurs années que nous collaborons étroitement avec le MSP dans le cadre de la Chaire de recherche en géoscience côtière de l'Université du Québec à Rimouski. En travaillant en synergie avec les communautés locales et les partenaires institutionnels, nous approfondissons nos recherches sur les dynamiques côtières et développons des solutions concrètes telles que des outils d'aide à la décision répondant aux défis imposés par les aléas côtiers. Ce projet s'inscrit pleinement dans la mission de notre laboratoire, qui vise à renforcer la résilience de notre territoire face aux changements climatiques en cours. Son soutien contribuera également au maintien des engagements didactiques de notre établissement en formant la prochaine génération de chercheurs et de professionnels engagés dans la protection de nos milieux de vie. »

Pascal Bernatchez, professeur au Département de biologie, de chimie et de géographie à l'Université du Québec à Rimouski, titulaire de la Chaire de recherche en géoscience côtière et directeur du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières

Le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), administré par le ministère de la Sécurité publique, offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le CPS soutient également la réalisation de projets de recherche pour améliorer la connaissance ainsi que la gestion des risques.

Ce financement de 1,5 M$, échelonné de 2025-2026 à 2026-2027, provient des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique. Il vise à évaluer les solutions d'adaptation liées à l'érosion et à la submersion côtières et à en faire le suivi.

Cadre pour la prévention de sinistres

