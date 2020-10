Prévention des incendies - Montréal rappelle l'importance de se conformer à la réglementation en matière d'avertisseur de fumée

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la semaine nationale de prévention des incendies qui se tient du 4 au 10 octobre prochain, Montréal tient à rappeler à la population l'importance de se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur en matière d'avertisseur de fumée.

« L'avertisseur de fumée n'est pas optionnel, mais obligatoire. Bien que la réglementation ait été modifiée il y a un plus d'un an, plusieurs citoyens et citoyennes ne disposent toujours pas d'un avertisseur de fumée conforme. En 2019, 20 % des décès causés par les incendies étaient liés à l'absence ou au mauvais fonctionnement de l'avertisseur de fumée. Il s'agit de la perte de vies humaines dont il est question et c'est pourquoi j'invite la population à s'assurer de se doter d'un avertisseur de fumée fonctionnel et en bon état », a mentionné Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que le 26 juin 2019, des changements ont été apportés au Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (12-003), rendant obligatoires l'installation, l'entretien ainsi que le bon état de fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ainsi, tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 et qui ne sont pas munis d'avertisseur de fumée de type électrique doivent être dotés d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Chaque étage, incluant le sous-sol, doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée. De plus, tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis par le règlement et, avec les locataires, d'en assurer le bon fonctionnement en effectuant mensuellement les vérifications ainsi que l'entretien nécessaires.

À la suite de sa campagne « Avez-vous le bon avertisseur de fumée? » lancée en juin dernier et du déploiement de sa Brigade de l'avertisseur de fumée pendant la saison estivale sur le territoire de l'agglomération, Montréal profite de la semaine nationale de prévention des incendies, qui se déroule cette année sous le thème Le premier responsable c'est toi!, pour réitérer l'importance de l'avertisseur de fumée, prodiguer des conseils de prévention et sensibiliser les résidents aux causes les plus fréquentes d'incendie.

En savoir plus :

Foire aux questions

Semaine de prévention des incendies

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Mélanie Gagné, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]