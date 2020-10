Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - La CNESST dévoile les lauréats nationaux de ses Grands Prix santé et sécurité du travail 2020

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé ce soir les lauréats nationaux de ses Grands Prix santé et sécurité du travail 2020.

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, la remise de ces prix permet d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Afin de respecter les mesures de distanciation physique toujours en vigueur, la cérémonie de remise s'est tenue de manière virtuelle.

Citations

« Je tiens à féliciter tous les lauréats et finalistes nationaux des Grands Prix santé et sécurité du travail. En matière de prévention, spécialement dans une période comme celle que nous vivons actuellement, la collaboration, l'engagement et la créativité sont essentiels. C'est d'ailleurs ce que nous avons constaté au cours des derniers mois : une mobilisation sans nom qui a permis au marché du travail de se remettre en mouvement en toute sécurité. J'invite les employeurs et les travailleurs et travailleuses de tout le Québec à s'inspirer de ces modèles pour rendre leur environnement de travail toujours plus sain et sécuritaire. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Chaque année, le concours des Grands Prix nous fait découvrir des réalisations exceptionnelles, issues de toutes les régions du Québec. Même si la remise nationale prend une forme différente en 2020, il est plus que jamais pertinent de reconnaître le travail accompli par les employeurs et le personnel qui agissent de concert pour éliminer les dangers dans leurs milieux de travail. À leur façon, ils contribuent à prévenir les accidents du travail et à sauver des vies. Je les félicite et les remercie sincèrement pour ces initiatives. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Le Grand Prix SST 2020

Bellemare Couvertures ltée | Lanaudière

Prix remis à l'organisation s'étant le plus distinguée pour sa réalisation aux yeux du jury parmi les 46 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation.

Catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises

Lauréat Or : EMD Construction | Laurentides

Lauréat Argent : Carbotech | Mauricie et Centre-du-Québec

Lauréat Bronze : Vitro-Services | Longueuil

Catégorie Innovation - Grandes entreprises

Lauréat Or : La Coop fédérée | Montréal

Lauréat Argent : Meubles Foliot | Laurentides

Lauréat Bronze : PF Résolu - Usine de Saint-Thomas-Didyme | Saguenay-Lac-Saint-Jean

Catégorie Innovation - Organismes publics

Lauréat Or : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides - Résidence St-Jovite | Laurentides

Lauréat Argent : Centre d'hébergement de la MRC-d'Acton et Centre d'hébergement Andrée-Perrault - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Yamaska

Lauréat Bronze : Ville de Saint-Georges | Chaudière-Appalaches

Catégorie Leader en santé et sécurité du travail

Représentant d'employeur : M. Christian Nadeau, directeur maintenance et SSE, Safran Systèmes d'Atterrissage Canada inc. | Laurentides

Travailleur : M. Robert Deshaies, président du syndicat, Cascades Groupe Tissu - Candiac | Longueuil

Catégorie Éducation à la prévention

Campus Notre-Dame-de-Foy - Projet « Avec preuves à l'appui » | Capitale-Nationale

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

