Prévention de la violence - Montréal investit 3 M$ pour soutenir 52 projets Par et Pour des jeunes

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Au terme d'un rigoureux processus d'analyse et de sélection, la Ville de Montréal annonce avec fierté qu'elle soutiendra 52 projets qui seront réalisés dans le cadre de son appel à projets Par et Pour les jeunes. Devant l'ampleur de la mobilisation et de l'engouement des jeunes Montréalaises et Montréalais, qui se sont manifestés lors de l'appel à projets lancé en marge du 2e budget participatif à l'automne 2022, la Ville annonce qu'elle double le budget total de l'appel à projets, le faisant passer de 1,4 M$ à 3 M$ pour répondre à l'importante demande. Il s'agit d'une somme record investie pour ce type d'initiative, une première dans l'histoire de Montréal.

Les 52 projets sélectionnés dans 17 arrondissements ont pour objectif de soutenir des initiatives menées par des jeunes de moins de 30 ans, en collaboration avec les organismes communautaires. Allant de la mise sur pied d'ateliers artistiques, à la production d'un court-métrage, en passant par la création d'un studio d'enregistrement, la création de murales ou la mise sur pied d'équipes sportives, les projets donneront la parole aux jeunes en mettant de l'avant leurs réalités, leurs aspirations et leurs rêves.

Les projets ont été choisis par un comité de sélection composé de 11 membres, dont 4 jeunes de moins de 30 ans. Les membres provenant des milieux institutionnels et communautaires ont été choisis en fonction de leurs expertises dans les domaines de la jeunesse, de la sécurité urbaine, de la participation citoyenne et de la lutte contre les discriminations et le racisme.

« Il est primordial pour notre administration de placer les jeunes au cœur de nos actions pour prévenir la violence. Je salue l'engagement et la mobilisation des jeunes Montréalaises et Montréalais et je tiens à les remercier d'avoir été si nombreux à répondre à l'appel. Ces 52 projets qui seront réalisés par et pour les jeunes vont favoriser leur participation citoyenne et contribueront directement à améliorer, à la source, leur parcours de vie. En mobilisant les jeunes et en développant des initiatives innovantes pour améliorer leurs conditions de vie, ces projets contribueront à renforcer notre modèle montréalais de sécurité urbaine dans les différents quartiers de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le soutien à ces projets, qui répond à un des engagements que nous avons pris lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, va permettre d'appuyer des initiatives portées par les jeunes pour contrer l'injustice, les discriminations et la violence. Il est essentiel de travailler en amont pour donner toutes les chances à nos jeunes de réussir et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en appuyant ces 52 projets. En terminant, je tiens à remercier le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal pour son important travail d'accompagnement des jeunes et le comité de sélection pour son rigoureux processus d'analyse », a expliqué Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En facilitant l'accès à l'art et à la culture dans la métropole, on contribue positivement à la santé mentale et au bien-être des jeunes de Montréal-Nord. Les initiatives qui leur permettent de s'exprimer, d'être accompagnés par des mentors artistiques et de déployer leur créativité vont sans aucun doute favoriser leur épanouissement. C'est un projet qui permet aux jeunes Nord-Montréalais d'être épaulés par des mentors et de se ressourcer durant l'été à travers un parcours d'initiatives artistiques dans la métropole. Nous voulons les soutenir dans la découverte de leurs talents et de leur créativité », a indiqué la jeune Xanya Boncy de l'organisme Hoodstock.

« Le fait que nos idées aient été considérées, de la conception à la soumission du projet, puis le fait que notre projet ait été retenu, incitera encore plus des jeunes à s'impliquer dans leur milieu de vie. Cet appel à projets nous permet enfin de pousser les espaces des discussions et de partage de connaissances encore plus loin afin de pouvoir lutter contre la discrimination et les injustices dans notre milieu », a expliqué Adler Moussa Chounan de l'Organisation des Jeunes de Parc-Extension.

« Le projet est important parce qu'il permettra la création d'un lieu de rencontre et de partage pour l'ensemble des locataires de l'immeuble, mais aussi pour le voisinage et la communauté. Nous voulons, grâce à cet espace, créer un sentiment d'appartenance fort à notre milieu de vie et à notre entourage. Nous souhaitons que cet espace soit un endroit où nous puissions discuter d'enjeux qui nous concernent et réaliser des projets qui permettront de créer un monde plus juste, à notre échelle », ont fait savoir les jeunes du comité Aménage ton pouvoir du Bureau de Consultation Jeunesse.

« Ce projet répond aux besoins des jeunes en offrant un forum ouvert pour le dialogue. Il s'agit d'un début pour aborder les questions entourant la violence et les jeunes. Cette initiative donnera également aux jeunes et à leurs familles l'occasion d'exprimer leurs sentiments et de commencer à permettre la guérison », a fait valoir le jeune Tyrese Dopwell-Bailey de l'Association jamaïcaine de Montréal.

« Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier d'avoir participé au processus de sélection des projets et est heureux de constater que la Ville de Montréal prend des actions concrètes pour prévenir les violences armées en offrant davantage d'occasions culturelles et sportives destinées aux jeunes. Miser sur le dialogue et la consultation, surtout quand vient le temps de traiter d'enjeux qui interpellent la jeunesse, c'est un idéal démocratique que CjM a toujours promu. Je crois que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais peuvent se réjouir de cette approche de la part de l'administration de leur ville », a fait part le président du Conseil jeunesse de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil.

