Prévention de la violence - Montréal annonce la création du programme Prévention Montréal pour renforcer la sécurité des enfants et des jeunes dans la métropole

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Déterminée à prévenir la violence auprès des jeunes sur son territoire, la Ville de Montréal annonce la création du programme Prévention Montréal, destiné à renforcer la sécurité des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité dans la métropole. Doté d'un budget totalisant 42,5 M$ pour les 3 prochaines années, ce nouveau programme consolidé s'adresse en priorité aux jeunes de 0 à 30 ans. Son déploiement est prévu au début de l'année 2023.

Prévention Montréal soutiendra le travail communautaire, la médiation sociale, le travail de rue ainsi que la lutte contre le harcèlement de rue. Le programme misera également sur la mobilisation et la consultation des enfants, des jeunes et de leurs familles par l'entremise de forums, d'ateliers de discussion, de cafés-rencontres et de projets favorisant la prise de parole de personnes fréquemment exclues. Enfin, le programme vise aussi à développer les compétences et les habiletés sociales des enfants et des jeunes ainsi qu'à réduire les inégalités.

Un financement d'envergure

Prévention Montréal est le résultat de la consolidation de quatre initiatives municipales prenant fin en 2022, à savoir le Programme d'intervention de milieu pour les jeunes (PIMJ), le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes (PPVJ), la mesure d'Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine (ACCSU) et le Fonds diversité et inclusion en faveur des enfants et des familles vulnérables.

À ces enveloppes de financement municipal s'ajoute la subvention de 17 M$ accordée par le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec, grâce au financement du gouvernement du Canada via le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires.

Notons que 90 % du budget total sera investi auprès d'organismes communautaires locaux et régionaux œuvrant directement sur le terrain, à proximité des populations. Ainsi, tous les arrondissements, et en particulier les arrondissements où les besoins sont les plus importants, recevront une augmentation de leur budget annuel en matière de prévention auprès des jeunes. Les sommes restantes seront allouées pour renforcer l'accompagnement auprès des arrondissements, parfaire l'expertise de la Ville et de ses partenaires communautaires et évaluer l'impact des actions réalisées.

« Nous l'avons répété sans cesse dans la dernière année, il est essentiel de travailler en amont, en misant sur la prévention, afin lutter contre la violence armée et donner toutes les chances à nos enfants et à nos jeunes de réussir et de s'épanouir. Aujourd'hui, nous posons un nouveau geste fort avec la création du programme Prévention Montréal. Cette initiative viendra directement soutenir notre modèle montréalais de sécurité urbaine en supportant le travail essentiel des organismes communautaires qui travaillent auprès des jeunes pour bâtir des milieux de vie sécuritaires et stimulants », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ces derniers mois, nous avons réalisé plusieurs actions pour placer les jeunes au cœur des initiatives pour prévenir la violence. Nous avons dégagé une enveloppe record de 7 M$ pour financer des projets qui reflètent les priorités des jeunes dans le budget participatif et par la création du programme Par et Pour les jeunes. Je remercie nos partenaires à Québec et à Ottawa pour leur contribution au développement de ce nouveau programme. Aujourd'hui, nous posons un nouveau jalon pour mobiliser les jeunes envers l'amélioration concrète de leurs milieux de vie et pour faciliter la vie des organismes qui les soutiennent. Il s'agit d'une condition essentielle pour prévenir la violence et pour lutter contre l'injustice et les discriminations », a souligné Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

