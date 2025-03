Prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles - La CSQ passe à l'action et propose un protocole

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire - la FSE-CSQ, la FPSS-CSQ et la FPPE-CSQ - ont présenté au cabinet du ministre de l'Éducation un outil pour soutenir la réflexion et le travail conjoint des syndicats et des centres de services et commissions scolaires pour mettre en place des moyens concrets afin d'agir rapidement et efficacement lorsqu'un geste de violence est commis à l'égard d'une ou d'un membre du personnel.

Cette annonce survient à l'occasion de la deuxième journée de la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, laquelle est dédiée au personnel. Le protocole d'intervention développé par la CSQ et ses fédérations du réseau scolaire pourrait être utilisé par tous les organismes scolaires qui le souhaitent et adapté en fonction des besoins de leur milieu.

La CSQ l'a d'ailleurs présenté au cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. « Nous souhaitons maintenant que les équipes, de part et d'autre, travailleront ensemble afin que le protocole soit rendu disponible dans les milieux dès la prochaine rentrée scolaire », ont fait valoir Éric Gingras, président de la CSQ, Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ, et Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

« Ça fait longtemps qu'on réclame des gestes concrets, alors la CSQ, conjointement avec nos fédérations du réseau scolaire, s'est mise en action. La sensibilisation, c'est bien et nécessaire. C'est un travail sur le long terme qui doit se poursuivre, bien entendu. Mais entre la sensibilisation et les plans de lutte, il nous faut des éléments concrets pour s'assurer que les interventions adéquates sont faites lorsqu'un geste de violence est commis envers un membre du personnel scolaire par un jeune ou un parent, que des mesures sont prises et que les suivis seront assurés », expliquent les dirigeants syndicaux d'une même voix.

Ce protocole d'intervention propose des balises d'intervention qui permettront d'assurer une prise en charge à la suite d'un événement, notamment en définissant les rôles et les responsabilités de chacun et en proposant une marche à suivre à court et à moyen terme pour s'assurer de n'oublier aucun aspect dans la séquence d'intervention.

« Parce que les gestes et les actions doivent suivre! C'est ce que réclame le personnel depuis longtemps pour que la banalisation de la violence envers le personnel cesse dans les milieux. Cet outil aidera aussi à ce que la prise en charge du personnel victime de violence ne soit plus à géométrie variable. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Maintenant, nous souhaitons que nos équipes travaillent ensemble pour que cet outil puisse être rendu disponible à la rentrée dans les milieux. »

Faits saillants :

La majorité des outils existants sont orientés vers la violence entre élèves (exemples : plans de lutte contre l'intimidation et la violence, etc.).

La violence commise à l'égard du personnel demeure préoccupante, avec des conséquences sur les plans physique, psychologique et social parfois importantes pour les personnes qui la subissent. Elle nuit au bien-être du personnel qui en est victime et peut nuire à l'exécution de ses fonctions, en plus d'affecter le climat de l'établissement.

Pour la CSQ, il est essentiel de préciser les actions à mettre en place à court terme dans des situations où le personnel subit des gestes de violence, tout en demeurant conscient que celles-ci ont pour particularité de se produire en milieu éducatif. C'est pour répondre à ce besoin que ce modèle de protocole d'intervention a été développé.

La dimension éducative, afin d'amener un changement effectif de comportement, doit être considérée lorsque des interventions sont menées auprès de l'élève, tout en assurant la sécurité des membres du personnel concernés.

